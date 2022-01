.

2022 Dives to Celebrate New Year : 2022টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত বিষ্ণুপুরের সদানন্দর



গুনে গুনে 2022টি ডুব ! নাহ্, কেউ শাস্তি দেয়নি ৷ কোনও মানতও নেই ৷ 2022 সালকে অভিনব কায়দায় স্বাগত জানাতে কনকনে ঠান্ডায়, ততোধিক ঠান্ডা জলে দাঁড়িয়ে 2022টি ডুব মারলেন এক যুবক (bankura youth welcome new year with 2022 dives) ৷ বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা সদানন্দ দত্ত নামে ওই যুবকের কাণ্ড দেখতে ভিড় জমে যায় লালবাঁধে ৷ ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকা জনতাও হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিয়েছে ভরপুর ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে বর্ষবরণের দিনে তিনি একাজ করে আসছেন বলে দাবি সদানন্দর (2022 dives to celebrate new year) ৷ এলাকায় তিনি এখন 'সদানন্দ ডুব' নামে পরিচিত ৷ গিনেস বুকে নাম তোলার ইচ্ছেও রয়েছে ৷