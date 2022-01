.

Covid awareness campaign in Purulia: করোনার তৃতীয় ঢেউ রুখতে পুরুলিয়ায় সচেতনতা প্রচারে পুলিশ-প্রশাসন Published on: 2 hours ago



রাজ্যে ঊর্ধ্বমুখী করোনা (covid surge in Bengal) সংক্রমণের গ্রাফ । নতুন বছরে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে (Covid awareness campaign in Purulia) পড়ার ভ্রুকুটিতে সতর্ক পুরুলিয়া পুলিশ ও প্রশাসন ৷ জেলা জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার শুরু হল ৷ জেলাশাসক রাহুক মজুমদার জেলা প্রশাসন ও পুলিশের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে বাজার, রেল স্টেশন থেকে গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে সচেতন (Corona in Bengal) করলেন সাধারণ মানুষকে । একইসঙ্গে পথচলতি মানুষকে মাস্কও দেওয়া হয় ৷ যদিও বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে করোনা সংক্রমণ । শনিবার জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 35 ।