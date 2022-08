.

Student Died by Suicide পড়াশোনার চাপ আর নিতে পারলাম না, বন্ধুদের মেসেজ করে আত্মঘাতী দ্বাদশের পড়ুয়া Published on: 44 minutes ago

Koo_Logo Versions

সামনেই উচ্চ মাধ্যমিক ৷ তার জেরেই পড়াশোনার চাপ সহ্য করতে না পেরে মানসিক অবসাদ ৷ আর তার জেরেই বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র(Student Died by Suicide in Durgapur)। মৃত ছাত্রের নাম অরিত্র মণ্ডল(17)। দুর্গাপুর থানা এলাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল সে ৷ কোকওভেন থানা এলাকার ঋষি অরবিন্দপল্লী এলাকার বাসিন্দা । বেশ কিছুদিন ধরে পড়াশোনার চাপ সহ্য করতে পারছিল না বলে জানায় বন্ধুদের(student died by suicide due to study pressure)। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই স্কুলের পরীক্ষায় নম্বর কম পাওয়াই মানসিক অবসাদে ভুগছিল অরিত্র ৷ সোমবার সকালে অরিত্রকে অনেক ডাকাডাকি করার পরেও সাড়া না পাওয়াই দরজা ভাঙতেই তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ির লোক । তড়িঘড়ি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে । তবে আত্মঘাতী হয়েছে নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে কোকওভেন থানার পুলিশ ৷