Modi Roadshow in Gujarat: অ্যাম্বুলেন্সকে জায়গা দিতে রোড-শো চলাকালীন থামল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়, দেখুন ভিডিয়ো Published on: 13 hours ago

নারোদা গাম থেকে গান্ধিনগর দক্ষিণ ৷ প্রথম দফা বিধানসভা নির্বাচনের দিন গুজরাতের আমেদাবাদে 50 কিলোমিটার দীর্ঘ রোড শো'য়ে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi attends 50 km roadshow in Gujarat) ৷ তাঁর লম্বা ব়্যালিতে এদিন আচমকাই প্রবেশ করে একটি অ্যাম্বুলেন্স ৷ সেবাযানটিকে পথ দিতে থামে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় (PM Modi convoy stops to make way for ambulance in Ahmedabad) ৷ তৈরি হয় দৃষ্টান্ত ৷ যদিও এহেন দৃষ্টান্ত প্রথম নয় ৷ গত মাসে ভোটমুখী হিমাচল প্রদেশে প্রচারে গিয়েও একইভাবে কনভয় থামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে জায়গা করে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ গত সেপ্টেম্বরেও মোদির আমেদাবাদ সফর এমনই এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল ৷