.

Uorfi Javed: 'আমাকে জেলে দেখতেই সবার আগ্রহ বেশি', দুবাই কাণ্ডে মুখ খুললেন উরফি Published on: 17 hours ago

Koo_Logo Versions

ফটোশুটের জন্য খোলামেলা পোশাক পরার কারণে উরফি জাভেদকে আটক করেছিল দুবাই পুলিশ (Uorfi Javed detained in Dubai )৷ তিনি এমন ধরনের পোশাক পরেছিলেন, যা নাকি পরার অনুমতি নেই সে দেশে ৷ আর তাই তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশুটের সময় তাঁকে আটক করেন অফিসাররা ৷ ফটোশুটের জন্য় সাতদিন আরব আমিরশাহীতে গিয়েছিলেন উরফি (Uorfi Javed detained in Dubai for her revealing Out Fit) ৷ এবার সমাজের ভণ্ড চরিত্রকে আক্রমণ করে ভিডিয়ো বার্তা দিলেন অভিনেত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য তাঁকে ধর্ষণ এবং হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল কয়েকদিন আগেই ৷ কিন্তু তা নিয়ে সমাজের কোনও আগ্রহ নেই ৷ কিন্তু পুলিশ তাঁকে আটক করেছে কি না, তা নিয়ে বেশি আগ্রহী সকলে (Uorfi Javed on getting detained in dubai )৷