New Twist in Ranga Bou: বাংলা টেলিভিশনে ফের বিয়ের আসর, জমজমাট 'রাঙা বউ' Published on: 2 hours ago

নয়ন আর দৃপ্তকে যেভাবে ভালোবেসেছিল দর্শক সেভাবেই আপন করে নিচ্ছে কুশ আর পাখিকে। বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় গৌরব-শ্রুতির জুটিতে শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক 'রাঙা বউ'। এই গল্প কুশ আর পাখির । ঘটনাচক্রে বিয়ে হয় তাঁদের (Kush And Pakhi Marriage)। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ধারাবাহিকে এই 'ঘটনাচক্রে বিয়ে', নতুন কোনও ট্রেন্ড নয় । বরং বেশ পুরনোই । ফের একবার এই দৃশ্যের সম্মুখীন হতে চলেছে দর্শক(Kush And Pakhi Marriage Episode is Coming Soon) ৷ গ্রামের অসহায় মেয়ে পাখির সম্মান বাঁচাতে তাঁকে বিয়ে করে কুশ (New Twist in Ranga Bou)। এরপর সেই পাখির জীবন কোনদিকে বাঁক নেয়, সেটাই দেখার । 'ত্রিনয়নী' ধারাবাহিকে এই জুটি দারুণ সাড়া ফেলেছিল বাংলা টেলিভিশনে । এমনকী এই জুটিকে ফের ফিরিয়ে আনার আর্জিও জানিয়েছিল টেলি দর্শক। দেরি হলেও অবশেষে এই জুটিকে ফিরিয়ে আনলেন প্রযোজক-পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার । সম্প্রতি ধারাবাহিকের নায়ক-নায়িকার বিয়ের শ্যুটিং হয়ে গেল । ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টি থেকে মালাবদল, সিঁদুর দান সবই হল নিয়ম মেনে । পর্ব দেখতে হলে এবার অপেক্ষা কাম্য।