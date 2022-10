হায়দরাবাদ: অন্যান্য হিন্দু উৎসবের মতো ভাইফোঁটার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এটি আরও স্বীকৃত, কারণ এটি দীপাবলির পাঁচ দিনের উৎসবগুলির মধ্যে একটি । রাখীর মতো ভাইফোঁটাও ভাই-বোনের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে পালিত হয় । আলোর উৎসবের পরেই, ভাইফোঁটা (Diwali 2022) পালিত হয় (Bhai Fota 2022)। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিনে ভাইফোঁটা পালিত হয় (Bhai Dooj History culture religious)।

ভাইফোঁটা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ভাই দুজ, ভাই টিকা, যম দ্বিতীয়া, ভাতৃ দ্বিতীয়া নামেও পরিচিত । ভাইফোঁটার দিন বোনেরা ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন । তাঁদের দীর্ঘায়ু, সুখ এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন । পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ভাইফোঁটার দিন যমরাজ তাঁর বোন যমুনাকে বাড়িতে রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানান । এই দিনে মৃত্যুর দেবতা যমরাজ এবং যমুনার পুজো করার নিয়ম রয়েছে (How to celebrate Bhai Fota)

ভাইফোঁটার শুভ সময়:

এ বছর বৃহস্পতিবার পালিত হবে ভাইফোঁটা । 27 অক্টোবর দুপুর 12:14 টা থেকে 12:47 টা পর্যন্ত ।

ভাইফোঁটা পুজো পদ্ধতি:

ভাইফোঁটায় শুভ সময়কে মাথায় রেখে, বোনেরা একটি থালায় পুজো প্রস্তুত করে । উপাসনাস্থলে কুমকুম, চন্দন, জল, মিষ্টি, ফলমূল ও শাকসবজি লাগে । কপালে চন্দনের ফোঁটা নেওয়ার জন্য ভাইকে পূর্ব দিকে মুখ করে বসতে দেওয়া হয় । ভাইফোঁটার পর ভাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে । বিনিময়ে ভাইয়েরা বোনদের কিছু জিনিস এবং উপহার দেয় এবং সর্বদা তাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয় (Gifts and shopping for Bhai Fota) ।

ভাইফোঁটার পৌরাণিক কাহিনী:

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, ভাইফোঁটার দিন যমরাজ তাঁর বোন যমুনার আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন । সেই থেকে প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইফোঁটার প্রথা শুরু হয় ।(Story behind and why this is celebrated) । আসলে যমুনা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে যমরাজ বারবার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যেতেন । যমুনা তাঁর বাড়িতে এলে বোন যমুনা তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন এবং তার ভাই যমরাজের আরতী করেন এবং তাঁর সুখী জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন ।

এরপর ভাই যমরাজ বোন যমুনাকে বর দেন, প্রতিবছর এই তিথিতে বাড়িতে এসে ভাইয়ের কপালে চন্দনের টীকা দেন তাহলে তাঁর জীবনের ভয় কেটে যাবে । এই বিশেষ দিনে যমুনা নদীতে স্নানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করা হয় ।

