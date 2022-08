ত্বকের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । তাই শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচতে নিয়মিত ক্রিম ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করুন (Aloe vera gel)। তবে আপনি বাজারজাত জেল না-কিনেও ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে ঘরে তা তৈরি করবেন তা জেনে নিন (How to make aloe vera gel at home) ।

কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত বাইরে বের হন তাঁদের ত্বকের যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না । কিন্তু শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচতে ত্বকের যত্ন নিতে হবে (Aloe vera gel) । তার জন্য অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । তবে বাজারজাত অ্যালোভেরা জেল না-কিনে ঘরোয়া পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন এই জেল (Preparation Aloe Vera Jel)। জেনে নিন তার কয়েকটি উপায় ।

1) বাড়িতে অ্যালোভেরা গাছ থেকে জেলির মতো অংশাটুকু বার করে তাতে ভিটামিন-ই ক্যাপসুল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে স্টোর করে রাখুন । সাতদিন মত ব্যবহার করতে পারবেন ।

আরও পড়ুন: সুন্দর নখ পেতে চান ! রইল 5টি সহজ টিপস

2) অ্যালোভেরা গাছের পাতা থেকে জেল বার করে ভালো করে মিশিয়ে আইস ট্রে-তে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে পারবেন ।

3) অ্যালোভেরা জেল মধুর সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে একমাস মতো সংরক্ষণ করে রেখে দিন ।

4) তিন থেকে চার চামচ মত অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে একটি ভিটামিন সি ক্যাপসুল ভালো করে মিশিয়ে এক থেকে দুই মাস মত সংরক্ষণ করে রাখুন ।