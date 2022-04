বেলঘরিয়া, 27 এপ্রিল : নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে 6 ৷ অভিযুক্ত রি-হ‍্যাব সেন্টারের মালিক সুশান্ত সরকার-সহ 6 জনকে গ্রেফতার করল বেলঘরিয়া থানার পুলিশ (Six arrested in belghoria rehabilitation centre incident) । বাকিরা হলেন ঝুমা সরকার, অভিষেক সিং, অনিত ঘোষ, অমল দাস এবং অভিজিৎ চক্রবর্তী । এদের মধ্যে ধৃত ঝুমা সরকার রি-হ্যাব সেন্টারের মালিকের স্ত্রী ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বেলঘরিয়ার যতীনদাস নগরের বাড়ি থেকে প্রথমে নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক সুশান্ত সরকারকে আটক করা হয় ৷ ম‍্যারাথন জেরায় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ বুধবার দুপুরে তাদের ব‍্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷

বাকি পাঁচ জনকেও যতীনদাস নগর এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে পুলিশের বিশেষ টিম ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে 302 এবং 304 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার বেলঘরিয়ার যতীনদাস নগরের নেশামুক্তি কেন্দ্রে কেষ্টপুরের যুবক সুমন সর্দারকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে সেন্টারের কর্মী এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে (A youth is beaten to death at a drug rehabilitation center in Belghoria) ৷ এরপরই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা । যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নেশামুক্তি কেন্দ্রে তাণ্ডব, ভাঙচুর, বিক্ষোভ কিছুই বাদ যায়নি । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ ৷

এরই মধ্যে নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ ৷ পুলিশি হস্তক্ষেপে সমস্ত রোগীদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় পরিবারের লোকেরা ৷ সুমনের মৃত্যুর পরই নেশামুক্তি কেন্দ্রের বেআইনি কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রের আড়ালে অবৈধ কাজকর্ম চলত সেখানে ৷ নেশা ছাড়ানোর চিকিৎসা করতে যারা সেখানে যেতেন তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এমনকী মারধরও করা হত ৷ আগেও রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ওই কেন্দ্রে ৷ অবিলম্বে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রটি বন্ধের দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা ৷ ইতিমধ্যেই সেটিকে সিল করে দিয়েছে পুলিশ ৷