বনগাঁ, 7 মে : এখনও শেষ হয়নি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেয়াদ । আগামী বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তার নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ কিন্তু তার আগেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব (several TMC workers injured in inner clash of party) ও তার জেরে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর চব্বিশ পরগনার গোপালনগর থানার চৌবেড়িয়া বাজারে ৷ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়েই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ এই সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'পক্ষের পাঁচ জন ৷ তাঁদের বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ চৌবেড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন হাজরা ও অঞ্চল সভাপতির সুনীল সরকারের সামনেই একে অপরের উপর লাঠি নিয়ে ঝাপিয়ে পরে তৃণমূল কর্মীরা ।

জানা গিয়েছে, চৌবেড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মেঠে পাড়ার বাসিন্দা গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল । তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রক্তন প্রধান, তাঁর স্ত্রী রহিমা বিবি বর্তমানে ওই পঞ্চায়েতের সদস্য । আবারও পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছে হয়েছে গিয়াসউদ্দিনের ৷ অন্যদিকে, এই গ্রামের সুইফুল মণ্ডল ও জাকির হোসেন মণ্ডল ভোটে দাড়াবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন । যা নিয়ে তৃণমূলের এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছুদিন বিবাদ চলছিল৷ ফলে বেশ কিছুদিন পার্টি অফিসে যাচ্ছিল না গিয়াসউদ্দিন । শুক্রবার রাতে গিয়াসউদ্দিন 70-75 জন লোক নিয়ে পার্টি আফিসে যান । সেই সময় সেখানে ছিলেন সাইফুর মণ্ডল ও জাকির হোসেন । অভিযোগ, দু'পক্ষ সামনাসামনি হওয়ায় বাগবিদন্ডা শুরু হয় । এবং দুই পক্ষ একে অপরের উপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরে ।

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে গোপালনগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী । রাতেই এলাকায় বসানো হয় পুলিশ পিকেট। সাইফুলের বৌদি পনুরা খাতুন বলেন, "আমার দেওর পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়াতে চাইছে । সেই কারণে গিয়াসউদ্দিনের ওর উপর রাগ । গতকাল মিটিংয়ের নাম করে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে গিয়াসউদ্দিনের পরিবার মারধের করেছে । সাইফুল এখন হাসপাতালে ভর্তি ।" যদিও গিয়াউদ্দিনের দাবি, "সাইফুল মণ্ডল ও জাকির হোসেন ভোটে দাঁড়াবে বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে । সব যায়গায় বলছে আমার কোনও লোক নেই । সেই কারণে দীর্ঘদিন পরে গতকাল আমার লোকজন পার্টি অফিসে গেলে ওরা হঠাৎ আমাদের মারধর শুরু করে । কাঠের লাঠি দিয়ে মারধর করে । "

এই বিষয়ে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপির বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "তৃণমূলের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সারা বাংলাজুড়ে গন্ডগোল চলছে । কাটমানি নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত ওরা । চৌবেড়িয়াও তার ব্যতিক্রম নয় । চৌবেড়িয়াতে পঞ্চায়েত ভোটে কে দাঁড়াবে তাই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গতকাল রাতে মারামারি হয়েছে । শুনেছি দুই পক্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে ।" তবে, মারামারির কথা স্বীকার করলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মানতে নারাজ এখানকার তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান তপন হাজরা । তিনি বলেছেন, "একটা গন্ডগোল হয়েছে । কয়েকজন আহতও হয়েছেন । কিন্তু এটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয় । এক বাড়িতে দুই ভাই থাকলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে । ওদের পারিবারিক গন্ডগোলের জেরে পার্টি অফিসের বাইরে দুই পক্ষ গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছিল ।"