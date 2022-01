বনগাঁ, 31 জানুয়ারি : বিজেপির পর এবার ‘চড়ুইভাতি রাজনীতি’ তৃণমূলেও (Picnic Politics in TMC) ৷ রবিবার বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য এবং 12নং ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর টুম্পা রায় সেখানকার বাসিন্দাদের নিয়ে চড়ুইভাতি করলেন (Picnic Organised by TMC in Bangaon) ৷ তৃণমূলের এই চড়ুইভাতিকে কটাক্ষ করেছে বনগাঁ বিজেপি নেতৃত্ব ৷

বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়ক এবং নেতা-কর্মীদের নিয়ে সম্প্রতি চড়ুইভাতি করেছিলেন বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ৷ যে চড়ুইভাতি নিয়ে শান্তনু জানিয়েছিলেন, 2024 লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের উজ্জীবিত রাখতে ওই চড়ুইভাতি করছেন ৷ এবার সেই চড়ুইভাতি সংস্কৃতি বনগাঁ তৃণমূলেও ৷ বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য এবং 12নং ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর টুম্পা রায় নিজেদের এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে চড়ুইভাতির আয়োজন করলেন ৷ রবিবার 1নং ওয়ার্ডের মগপাড়ায় এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষকে খাসির মাংস-ভাত খাওয়ান ৷

পাশাপাশি, 12নং ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর টুম্পা রায় মহিলা তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে চড়ুইভাতির আয়োজন করেন ৷ সেখানে একধাপ এগিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল ৷ তৃণমূলের এই চড়ুইভাতি নিয়ে শঙ্কর আঢ্য বলেন, ‘‘এই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আশীর্বাদে আমি বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান হতে পেরেছিলাম ৷ সেই সকল মানুষের চাহিদা মতো আজকের এই বনভোজন ৷’’

তৃণমূলের চড়ুইভাতি নিয়ে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির ৷ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডল বলেন, ‘‘আমরা আমাদের বসে যাওয়া, হতাশ কর্মীদের উজ্জীবিত ও একত্রিত করতে পিকনিক করেছিলাম ৷ এখন সেটা দেখে যে কেউ অনুসরণ করতেই পারে ৷ তাতে পৌরভোটে কোনও লাভ হবে না ৷ কারণ, মানুষের মনে রয়েছে বিজেপি ৷ দেহটা ওদের দিকে ৷’’