সাগর দত্ত হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

সোদপুর, 15 জানুয়ারি: সরকারি হাসপাতালে অনেক আশা নিয়ে চিকিৎসা করাতে যায় রোগীরা ৷ কিন্তু সাধারণ মানুষের ভরসাস্থল সেই হাসপাতালের বিরুদ্ধেই ওঠে ভূরি-ভূরি অভিযোগ ৷ এবার সাগর দত্ত কলেজ ও হাসপাতালের (College of Medicine and Sagore Dutta Hospital) বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল (Allegation of Medical negligence) ৷ যার জেরে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে জাতীয় স্তরের এক ক্রীড়াবিদের (National Level athlete) । এমনটাই দাবি খোদ ক্রীড়াবিদ বছর একুশের সাগর আচার্যের ৷ তিনি সোদপুর (Sodepur) ঘোলা যুগবেরিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা ৷

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ: সাগর আচার্য একজন জাতীয় স্তরের ক্রীড়াবিদ । সাগরের বাবা ফেরিওয়ালার কাজ করেন ৷ মা লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন । জানা গিয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে মাঠে অনুশীলন করার সময় হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে পায়ে বেলকাঁটা ঢুকে যায় তাঁর । এই ঘটনার পরে সাগরকে কামারহাটি সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁর পায়ের অস্ত্রোপ্রচার করার কথা বলেন । সেই মতো পরীক্ষা করে সাগরের অস্ত্রোপ্রচার হয় ।

সাগর আচার্যের অভিযোগ: অস্ত্রোপ্রচার হওয়ার পর চিকিৎসাকরা জানান, সাগরের পায়ের থেকে কাঁটা বেরিয়ে গিয়েছে । কিন্তু বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পর ফের তাঁর পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয় । তারপর সাগরকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা সাগরের পায়ের পরীক্ষা করেন আবার ৷ তারপর তাঁরা জানান, সাগরের পায়ের কাঁটা পায়েই রয়ে গিয়েছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য প্রার্থণা: এই অবস্থায় জাতীয় স্তরের একজন ক্রীড়াবিদ সাগর আচার্য ও তাঁর পরিবার যথেষ্টই চিন্তিত ৷ উৎকন্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা । তাঁদের মনে একটাই প্রশ্ন বারবার আসছে সাগর আবার পুনরায় খেলতে পারবেন তো ? তিনি তাঁর মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন তো । ছেলের এই করুণ অবস্থা দেখে মায়ের চোখের জল থামছে না ৷ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (CM Mamata Banerjee) কাছে সাগরের আবেদন, তাঁরা যেন তাঁর প্রতি বাড়তি নজর দেন ৷ তাঁকে আবার পুনরায় মাঠে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ।

