শ্যামনগর, 30 মে : সোমবার শ্যামনগরের মঞ্চ থেকে নেতা কর্মীদের উদ্দেশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা, "দরজা কি খোলা রাখব ? নাকি বন্ধ করে দেব, কী চান আপনারা ?" ওপার থেকে জনশ্রুতি, "হ্যাঁ, বন্ধ করে দিন" ৷ এদিকে অভিষেকের মুখে তখন হাসি, "ঠিক আছে তাই হবে ৷ বন্ধ করে দেব ৷ তবে দরজা বন্ধ করে দিলে দলটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও খুঁজে পাওয়া যাবে না আর ৷ যে বিজেপি বড় বড় কথা বলে তাঁদের দলের যাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তাঁদের নাম বললে এখনই সবাই উঠে পড়বেন ৷ তাই আর বলছি না ৷" মঞ্চে তখন বসে বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, সোমনাথ শ্যাম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শান্তনু সেন, মদন মিত্র, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অর্জুন সিং, অদিতি মুন্সিদের মতো হেভিওয়েট নেতৃত্বরা ।

এদিনের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের পুরনো কর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দেন (Abhishek Banerjee criticises bjp on several issue at Shyamnagar)৷ তাঁর কথায়, ব্যারাকপুরে কেউ যদি পুরনো কর্মীদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে আপনাদের যেতে হবে ৷ কোনও অন্যায় মেনে নেওয়া হবে না ৷"

বিচার ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যপালের বক্তব্যের সমালোচনাও করেন তিনি ৷ বলেন, "আমি পরশু দিন একটি সভায় বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেছি । মহামান্য রাজ্যপাল তাতে বলেছেন আমি নাকি সীমারেখা অতিক্রম করেছি । সীমারেখা কে অতিক্রম করছে ? আমি বলেছিলাম বিচারব্যবস্থায় 99 শতাংশ মানুষ খুব ভাল । বাকি 1 শতাংশ মানুষ যারা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে কিছু লোককে প্রটেক্ট করে আমি তাঁদের কথা বলেছি । আমি বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি রাজ্যপালের তাতে কি যায় আসে ? আমি সঠিক জায়গা ঢিল মেরেছি । তাই ওনার গায়ে গিয়ে লাগছে । মদন মিত্রকে সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গিয়েছিল বলে 3 মাস জেল খাটিয়েছে । সেদিক থেকে দেখলে নীরব মোদির সঙ্গেও তো নরেন্দ্র মোদিকে একই মঞ্চে দেখা গিয়েছে, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কেন জেলে যাবে না ? কিছু হলেই শুধু ইডি আর সিবিআই । আমাকে ভয় দেখানো যাবে না ৷ পিএসসি, এসএসসি নিয়ে তদন্ত হলেও আমার কোনও কিছু যায় আসে না । যে অন্যায় করবে, সে জেলে যাবে ।"

