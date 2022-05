পুরুলিয়া, 28 মে: আগামী 26 জুন পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচন । গত পৌরভোটে এই আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের তপন কান্দু ৷ ভোটের ফলে ত্রিশঙ্কু হয় এই পৌরসভা ৷ ফল ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই খুন হন এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন কান্দু ৷ সেই কারণেই এই আসনে ফের ভোট হচ্ছে ৷

এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে নিহত কাউন্সিলর তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন কান্দুকে (nephew of Tapan Kandu contesting in Jhalda Municipality By Poll from 2 no Ward) ৷ মিঠুনকে এই আসনে প্রার্থী করার কথা জানিয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক নেপাল মাহাতো। এই ওয়ার্ডে ভোটের ফল কী হয় পুরুলিয়া ছাড়াও সেই দিকে নজর রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের ৷

আরও পড়ুন : শিলিগুড়িতে ফের পোস্টার বিতর্কের জেরে প্রকাশ্যে বিজেপির কোন্দল

এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মিঠুন কান্দু বলেন, "কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ওয়ার্ডের মানুষ জনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁরা কাকে প্রার্থী হিসেবে চান ৷ সকলেই আমার নাম প্রস্তাব করেছেন । আর দল এই প্রস্তাব আমাদের জানালে আমরাও তাতে সম্মতি জানিয়েছি । আমার কাকিমাও এই সিদ্ধান্তে খুশি ৷ "

তপন কান্দুর আসনে প্রার্থী হচ্ছেন তাঁর ভাইপো মিঠুন

তপন কান্দু খুনের পর ঝালদা থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষের এক ভাইরাল অডিয়োতে (যদিও সেই অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) প্রথম সামনে আসে এই মিঠুন কান্দুর নাম । অভিযোগ, মিঠুনকে ফোন করেই ওই পুলিশ আধিকারিক চাপ দিতেন তপন কান্দুকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য ৷ তদন্তে নেমে মিঠুন কান্দুকে একাধিক বার জিজ্ঞাসাবাদও করেছে সিবিআই ৷ মনে করা হচ্ছে, এবার ঝালদা পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে তপন কান্দুর ভাইপোকে প্রার্থী করে বাড়তি সহানুভূতি আদায়ের লক্ষ্যে এক পা এগিয়ে থাকতে চাইছে কংগ্রেস ৷