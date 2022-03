পুরুলিয়া, 5 মার্চ : আড়ষায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার ঘটনায় তদন্তে নেমে 24 ঘণ্টার মধ্যেই 14 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (14 people arrested in maoist poster recovery case) ৷ আজ ধৃতদের তোলা হল পুরুলিয়া জেলা আদালতে । ধৃতদের বিরুদ্ধে 120B, 121, 121A, 124A ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, ধৃতদের বাড়ি আড়ষা থানা এলাকাতেই (arrested people are local) ৷

প্রসঙ্গত, গতকাল, শুক্রবার সকালে এই ব্লকের অন্তর্গত একাধিক এলাকা থেকে ১৩ দফা দাবিতে মাওবাদী পোস্টার উদ্ধার হয় (Maoist Poster With Several Demands in Purulia) ৷ পোস্টারের উপরে বড় করে লেখা ছিল ‘মাওবাদী জিন্দাবাদ।’ সাদা কাগজের উপর লাল কালিতে প্রিন্টেট ওই পোস্টারগুলিতে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান, 365 দিনের কাজের সুবিধা, কৃষকদের নায্য মূল্য প্রদান, পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করা-সহ মোট ১৩ দফা দাবি জানানো হয়েছিল (13 points demand) । দাবি পূরণ না হলে জঙ্গলমহলের জেলাগুলোতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল ওই পোস্টারগুলিতে। এরপরই তড়িঘড়ি ঘটনার তদন্তে নেমে আড়ষা থানা এলাকা থেকে ১৪ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করল পুলিশ।

তবে এই ঘটনা পুরুলিয়ায় নতুন নয়, সাম্প্রতিক অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে (this incident is not new in purulia) ৷ বিগত 26 ফেব্রুয়ারি আড়ষা থানা এলাকা থেকেই মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে আড়ষা থানা এলাকার 6 জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপরেও বিগত 28 ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানা এলাকায় একাধিক মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার করে পুলিশ । বার বার জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধারের ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷ ফলে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।