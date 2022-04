দিঘা, 18 এপ্রিল : পর্যটকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল নিউ দিঘায় (Unnatural Death of a Tourist in Digha) ৷ সোমবার নিউ দিঘার একটি হোটেল থেকে 43 বছরের এক ব্যক্তির মৃতদেহ (Tourist Death in Digha) উদ্ধার করা হয় ৷ হোটেল সূত্রে জানা যায়, মৃতের নাম রাম উপাধ্যায় ৷ তিনি হুগলির ডানকুনি থানার গোকুলধাম দিল্লি রোডের বাসিন্দা ।

মৃত রাম উপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন এক মহিলা সঙ্গী মালা ঘোষ ৷ বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত নোয়াপাড়ায় ৷ রবিবার সকালে দু'জন দিঘা (Crime in Digha) আসেন । এরপর তাঁরা নিউ দিঘায় একটি হোটেলে ওঠেন । সেখানেই রামবাবু অতিরিক্ত মদ্যপান করে বলে জানান তাঁর মহিলা সঙ্গী । সোমবার সকালে তিনিই হোটেল কর্মীদের রামের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা জানান । এরপর হোটেল কর্মীরা দিঘা থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে রামবাবুর দেহ উদ্ধার করে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । এরপরই মৃতের মহিলা সঙ্গীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে দিঘা থানার পুলিশ ।

আরও পড়ুন : Man Drowned at Digha: দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নেমে মৃত পর্যটক, দেহ উদ্ধার ওড়িশায়

এই বিষয়ে মহিলা সঙ্গী মালা ঘোষ বলেন, "মদ্যপ অবস্থায় এই রকম কাণ্ড ঘটিয়েছে । মদ খেয়ে পুরো বেঁহুশ ছিল । রবিবার আমরা দিঘা বেড়াতে আসি । রাতেই আমাকে মারধর করে ৷ প্রথমে দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগাতে যাচ্ছিল দেখে পেয়ে সরিয়ে দিই । এরপর আমাকে দুটো চড় মারে । আমি তখন ব্যালকনির দিকে চলে যাই । তারপরেই এরকম ঘটনা ঘটিয়েছে । আমরা দু'জনেই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছি ।"

দিঘায় পর্যটকের মৃত্যুতে আটক মহিলা সঙ্গী যা বললেন

দিঘা থানার ওসি বুদ্ধদেব মাল বলেন, "মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের খবর পাঠানো হয়েছে । ওই মহিলা সঙ্গীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে । এটা খুন না আত্মহত্যা, তা এখনই বলা সম্ভব নয় । ময়নাতদন্ত রিপোর্ট আসার পর সব জানা যাবে ৷

আরও পড়ুন : Grandmother and Granddaughter Unconscious: হোটেল থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার ঠাকুমা, মৃত নাতনি