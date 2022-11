নন্দীগ্রাম, 12 নভেম্বর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি (BJP files fir against Akhil Giri) ৷ দলের তরফে নন্দীগ্রাম থানায় শনিবার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির মন্তব্যকে ঘিরে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে (controversial comment of Akhil Giri on President Murmu) ৷ অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলও ৷ এরই মাঝে তাঁর ওই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন অখিল গিরি ৷

শুক্রবার নন্দীগ্রামের গোকুলনগর শহীদ মঞ্চের কাছে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল । অভিযোগ, সেই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri) রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নামে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন । তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপির তরফ থেকে নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।

আরও পড়ুন: রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য অখিলের ! প্রতিবাদে পথে বিজেপি যুব মোর্চা

যদিও নিজের ওই মন্তব্য প্রসঙ্গে সাফাই দিতে গিয়ে অখিল গিরি বলেন, "দেশের রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে কোনও খারাপ মন্তব্য করতে চাইনি । রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পদকে সম্মান করি ৷ আসলে দীর্ঘ তিন মাস ধরে শুভেন্দু অধিকারী আমার উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে ৷ তাই আমি বিজেপিকে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির নাম বলে ফেলেছি । এতে আমি দুঃখিত ।"

এই বিষয়ে বিজেপি নেতা সাহেব দাস বলেন, "আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তার জন্য আজকে নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে । আমরা চাই তাঁর উপযুক্ত শাস্তি হোক ৷"