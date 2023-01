বর্ধমান, 3 জানুয়ারি: সূত্র মারফত খবর পেয়ে বর্ধমান শহরের আঁজিরবাগান এলাকা থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করল বর্ধমান থানার পুলিশ(Arrested with Firearms in Bardhaman)। ধৃতরা আন্তঃরাজ্য ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ সাতদিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে মঙ্গলবার তাদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয় ।



সোমবার মাঝরাতে সূত্র মারফত খবর পেয়ে আঁজিরবাগান এলাকার আন্ডারপাসে যায় বর্ধমান থানার পুলিশ । সেখান থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া পাঁচজনকে গ্রেফতার করে ৷ ধৃতদের নাম দেবরাজ সাহানি, সন্তোষ চৌধুরী, শেখ সরিফ, শুভম প্রসাদ ও বিক্রম পোদ্দার ৷ এদের মধ্যে দেবরাজ সাহানি মহারাষ্ট্রের পালঘর এলাকার বাসিন্দা । বাকি চারজন বর্ধমানেরই । এর মধ্যে দেবরাজ সাহানি ও সন্তোষ চৌধুরীর কাছ থেকে একটা করে গুলি ভর্তি পাইপগান ও শেখ সরিফের থেকে একটা গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে তারা মহারাষ্ট্র ও বিহারে ক্রাইম করেছে । রাতে ফাঁকা রাস্তায় যাওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুঠ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা মূলত জড়ো হয়েছিল ।



অন্যদিকে, এদিনই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করে রায়না থানার পুলিশ(Arrested With Firearms in Raina)। তাদের কাছ থেকে একটা পিস্তল ও দু'রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের নাম নাসির দেওয়ান ও সজল বাগ । দু'জনেরই বাড়ি রায়নার জ্যোৎসাদি গ্রামে । তাদেরকে বাঁধগাছা কালিতলা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৷ সেই সময়ই তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় । এরপরেই গ্রেফতার করা হয় দুজনকে । মঙ্গলবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয় ।

