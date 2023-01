গাছের গায়ে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে মেদিনীপুরের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন

মেদিনীপুর, 4 জানুয়ারি: একদিকে সংসার চালাতে গ্রিলের কাজ আর অপরদিকে পরিবেশের ভারসাম্য় রক্ষার্থে গাছ বাঁচানোর নেশা ৷ শুধু গাছ নয়, জঙ্গলের সঙ্গে জড়িত বন্যপ্রাণী ও পশু-পাখিদের রক্ষা করায় তাঁর মূল উদ্দেশ্য । আর তার জন্যই জঙ্গলে গাছেদের গায়ে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে বেড়ান উচ্চমাধ্যমিক পাস যুবক দেবরাজ চক্রবর্তী (Paschim Medinipur Youth with his Friends Take Unique Initiative to Save the Environment) ৷

জঙ্গলমহল হিসেবে পরিচিত মেদিনীপুর (Paschim Medinipur News) সংলগ্ন জঙ্গলে সম্প্রতি আগুন লাগিয়ে দেয় বেশ কিছু দুষ্কৃতী । যাদের উদ্দেশ্য ছোট বড়-সহ সকল গাছ নষ্টের পাশাপাশি জঙ্গলের প্রাণীদের মেরে ফেলা । অনেকে আবার শুকনো গাছে আগুন লাগিয়ে বন পরিষ্কার করতে চায় ৷ আর এই পরিষ্কারের নাম করে নষ্ট হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য । অন্যদিকে জমিতে ন্যাড়া পোড়ালেও পরিবেশ দূষিত হয় ৷

এত কিছু ভেবেই গাছ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল অবলা বন্য প্রাণীদের বাঁচাতে অনন্য উদ্যোগ নেন মেদিনীপুর শহরের মহতাবপুরের বাসিন্দা দেবরাজ ৷ তাঁরই মতো পরিবেশপ্রেমী কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে রাতারাতি গড়ে তোলেন একটি সংগঠন । নাম দেওয়া হয় ওয়াইল্ড অ্যান্ড আদার লাইভস ফাউন্ডেশন (Wild and Other Lives Foundation) ওরফে উলফ (WOLF) ৷ সবাইকে নিয়ে দেবরাজবাবু টোটোতে করে 3 হাজার প্ল্যাকার্ড ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়েন জঙ্গলের উদ্দেশ্যে ।

শহরের শেষ প্রান্তে গোপগড় এলাকায় যেখানে ইতিমধ্যেই গাছ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সব এলাকাতেও তাঁরা প্ল্যাকার্ড দিচ্ছেন যাতে ভবিষ্যতে আর এই ধরনের ঘটনা না ঘটে ৷ প্ল্যাকার্ডগুলিতে এমনভাবে লেখা হয়েছে যা পড়লেই আপনার মনে হবে গাছেরা যেন নিজেরাই তাদের অবস্থার কথা আপনাকে বলছে ৷ শুধু মেদিনীপুর শহর বা তৎসংলগ্ন এলাকা নয়, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা ও শালবনি-সহ একাধিক এলাকার জঙ্গলেও এভাবেই সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে 'উলফ'। উদ্দেশ্য একটাই, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা (Awareness Campaign)।



এহেন সচেতনতার বিষয়ে দেবরাজবাবু বলেন, জঙ্গলমহলের বন রক্ষার্থে গত বছর 2 হাজার প্ল্যাকার্ড ছাপানো হয়েছিল ৷ এ বছর তিন হাজার প্ল্যকার্ড নিয়ে আমরা কাজ করছি । আমরা চাই এই কাজে মানুষ এগিয়ে আসুক, সাহায্য করুক । এই বার্তা দেওয়ার পর কিছুটা হলেও বনে আগুন ধরানো ও গাছপালা কেটে ফেলা অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ সকলে এগিয়ে এলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সচেতনতার কাজ আরও অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে ৷

