দাসপুর, 10 এপ্রিল : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামীদের নিয়ে তৈরি হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ৷ যার নাম ‘শুভেন্দু প্রেমে আসক্ত আমরা’ ৷ গ্রুপটির অ্যাডমিন খোদ নন্দীগ্রামের বিধায়ক । তবে সেই গ্রুপের সদস্য দাসপুরের তৃণমূলের এক উপপ্রধান এবং এক যুবনেতা তথা তমলুক-ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক (Two TMC Leaders in BJP Whatsapp Group Created by Followers of Shuvendu Adhikari) ৷ যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর ৷

আর যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল গ্রুপের অ্যাডমিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নিজে ৷ ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকা দুই তৃণমূল নেতা হলেন, দাসপুরের বাসুদেবপুর গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা দাসপুর 1নং ব্লকের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কাজল সামন্ত ৷ অন্যজন হলেন, দাসপুরের তৃণমূলের যুবনেতা কৌশিক কুলভী ৷ কৌশিকবাবু তমলুক ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটির সম্পাদক পদেও রয়েছেন ৷ বিজেপির একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেখানে খোদ শুভেন্দু অধিকারী অ্যাডমিন ৷ সেই গ্রুপে দাসপুরের তৃণমূলের দুই নেতার উপস্থিতিতে বেজায় অস্বস্তিতে জেলা নেতৃত্ব (Controversy Over TMC Leaders Presence in Whatsapp Group of Suvendu Adhikari) ।

এ বিষয়ে দাসপুর 1নং ব্লকের বাসুদেবপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা ইয়াসমিন জানান, তিনি বিষয়টি জানতেন না ৷ সংবাদ মাধ্যমের থেকেই শুনেছেন ৷ তিনি আরও বলেন, গ্রুপে যে নম্বরটি দেখা যাচ্ছে, সেটি উপপ্রধান কাজল সামন্তের ৷ তাঁর মতে, তৃণমূলের থেকে বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকা ৷ আবার যেখানে খোদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রয়েছেন ৷ এটি কখনই বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে করেন পঞ্চায়েত প্রধান সাবিনা ইয়াসমিন ৷ তিনি বিষয়টি ব্লক ও জেলা নেতৃত্বকে জানানোর কথাও বলেছেন ৷

দাসপুর 1নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ গোলাম মোর্তাজা এই ঘটনায় রীতিমত ক্ষুব্ধ ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, কাজল সামন্ত এবং কৌশিক কুলভী বিজেপি ও শুভেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন ৷ তাঁরা বরাবরই শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী বলে পরিচিত ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে তৃণমূলে থেকে দলবিরোধী কাজের অভিযোগও নাকি রয়েছে ৷ যা নিয়ে ব্লক তৃণমূলের বহু নেতা-কর্মী ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন ৷

বিজেপির হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপে তৃণমূলের উপপ্রধান এবং যুবনেতা

ইতিমধ্যেই, ওই দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দাসপুরে আন্দোলন শুরু করেছে কর্মীরা । শেখ গোলাম মোর্তাজা জানান, তৃণমূলে থেকে এ সব মেনে নেওয়া হবে না ৷ দাসপুর ব্লকের তৃণমূলের পদাধিকারীরা এ নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ কাজল সামন্ত এবং কৌশিক কুলভী 2019 লোকসভা ভোটের সময় বিজেপির উত্থানের সময় তৃণমূলের সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় ছিল না বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ আর 2021 বিধানসভায় তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা আসতেই, ফের একবার তৃণমূলের সঙ্গে মিশে যায় ৷ কিন্তু, ভিতরে ভিতরে তাঁরা শুভেন্দুর হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাজ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন শেখ গোলাম মোর্তাজা ৷

আর যাঁদের নিয়ে এই বিতর্ক, তাঁদের মধ্যে একজন বাসুদেবপুর গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাজল সামন্তের সাফাই, আগে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ৷ কিন্তু, বর্তমানে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই নেই তাঁর ৷ আর ওই গ্রুপে থাকলেও, তিনি কোনও মেসেজ করেন না বলে দাবি করেছেন বাসুদেবপুর গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান ৷ নিজের স্বপক্ষে তিনি দাবি করেন, আগে ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছিলেন ৷ কিন্তু, বেরিয়ে আসা হয়নি ৷ বিষয়টি জানতে পারায়, এবার নাকি তিনি ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন ৷ তবে, দাসপুর ব্লক তৃণমূলের একাংশ কাজল সামন্তের সেই দাবিতে কটাক্ষও করেছে ৷ তাদের বক্তব্য, ধরা পড়ে গিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার কথা বলছেন ৷ কিন্তু, ভিতরে ভিতরে শুভেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হবে না ৷

এ বিষয়ে ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট বলেন, ‘‘2021 সালে তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে ৷ কিন্তু, 2022 সাল পড়তেই তৃণমূলের অবস্থা খারাপ ৷ সেদিক দিয়ে তৃণমূলের অনেকেই বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করে চলছেন ৷ তবে, দু’নৌকায় পা দিয়ে চললে হবে না ৷ ভাল সংগঠক হলে তাঁদের স্বাগত ৷ কিন্তু দু’নৌকায় পা দিয়ে কেউ চললে, তা নিয়ে আমরা দাদাকেও (শুভেন্দু) জানাব এবং রাজ্য নেতৃত্বকেও ৷’’