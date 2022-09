চন্দ্রকোনা, 9 সেপ্টেম্বর: এবার চন্দ্রকোনায় মৃত কলেজ পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করল এসএফআই (SFI Slam Bengal Bengal Government)। পরিবারে পাশে থাকার আশ্বাসের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তীব্র কটাক্ষ করলেন এসএফআই (Student Federation

of India) রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, "এই রাজ্য সরকারের ভুয়ো প্রকল্পের জন্যই কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে।"

ভেরবাজারে মৃত নার্সিং ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন এসএফআই (Students Federation of India)-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য-সহ রাজ্য কমিটির সদস্যরা । ছাত্রীর বাবা-মা থেকে শুরু করে পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান এসএফআই নেতারা ।

মৃত কলেজ পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করল এসএফআই

মৃত নার্সিং ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড না মেলায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী নার্সিং ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেন সৃজন ভট্টাচার্য । সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও ভুয়ো প্রকল্পের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর দাবি ।

প্রসঙ্গত, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে লোন না-পেয়ে সম্প্রতি আত্মঘাতী হয়েছেন কলেজ পড়ুয়া তিথি দলুই (Student died by Suicide for not getting Student Credit Card Loan)। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা পৌরসভার (Chandrakona Municipality ) 12 নম্বর ওয়ার্ডের ভেয়েরবাজার এলাকার জয়দেব দলুই ও রিঙ্কু দলুইয়ের একমাত্র মেয়ে তিথি দলুইয়ের মৃত্যুতে শােকের ছায়া নেমে আসে এলাকায় ৷ প্রায় 17 দিন লড়াই করার পরেই মৃত্যু হয় এই কলেজ পড়ুয়ার । তবে এই কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যুর জন্য বিরোধীরা শাসক দলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে । কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পকেও । এরই সঙ্গে বিরোধীরা দায়ী করেছেন ব্যাংকের অমানবিকতা এবং গাফিলতিকেও । এসএফআই-এর অভিযোগ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড থেকে পাওয়া এডুকেশন লোন আসলে এক সর্বনাশা ফাঁদ । এরই প্রতিবাদে খুব শীঘ্রই আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ।