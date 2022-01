দুর্গাপুর, 30 জানুয়ারি: আসানসোলে সক্রিয় এলপিজি গ্যাস চুরির (lpg scam in durgapur) চক্র। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় এলপিজি গ্যাস চুরির অভিযোগ আসছিল। এই গ্যাস চুরির চক্রটি ধরতে শনিবার রাতে অভিযান চালায় নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ । মুচিপাড়া থানা এলাকায় একটি ডেরায় এলপিজি সিলিন্ডার থেক গ্যাস বের করার কাজ চলত। এদিনই গ্যাস চুরির অভিযোগে অভিমন্যু পণ্ডিত নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (lpg gas thief racket active in durgapur one thief has arrest)। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু গ্যাস চুরির যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ।

এই এলপিজি গ্যাস চুরি চক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত, তা জানতে ধৃতকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে । ধৃতকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে ১৭ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারগুলি থেকে গ্যাস বের করে ছোট সিলিন্ডারে ভর্তি করত । সেগুলি খোলা বাজারে বিক্রি করত ।