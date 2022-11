হাওড়া, 25 নভেম্বর: পূর্বরেলের তরফে বাতিল করা হল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন ৷ অন্ডাল স্টেশনে 25 থেকে 29 নভেম্বর পর্যন্ত জরুরি কাজের জন্যই এই ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে পূর্বরেল (Several Trains are Cancel by Eastern Railway for Work at Andal Station)৷ যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে পূর্বরেল ৷



বাতিল হওয়া ডাউন ট্রেনের তালিকা :

26 নভেম্বর: 13944 রক্সৌল-হাওড়া এক্সপ্রেস

27 নভেম্বর: 12360 পটনা-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস, 13504 হাতিয়া-বর্ধমান এক্সপ্রেস, 15234 দ্বারভাঙা-কলকাতা এক্সপ্রেস, 13136 জয়নগর-কলকাতা এক্সপ্রেস

26-29 নভেম্বর: 13030 মোকামা-হাওড়া এক্সপ্রেস

27-29 নভেম্বর: 13106 বালিয়া-শিয়ালদা এক্সপ্রেস

29 নভেম্বর: 13138 আজমগড়-কলকাতা এক্সপ্রেস, 15272 মুজফফরপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস

30 নভেম্বর: 15661 রাঁচি-কামাখ্যা এক্সপ্রেস, 13158 মুজফফরপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস

বাতিল হওয়া আপ ট্রেনের তালিকা :

25 নভেম্বর: 13043 হাওড়া-রক্সৌল এক্সপ্রেস

25-28 নভেম্বর: 13029 হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস

26 নভেম্বর: 12359 কলকাতা-পটনা গরিব রথ এক্সপ্রেস, 13135 কলকাতা-জয়নগর এক্সপ্রেস

26-28 নভেম্বর: 13503 বর্ধমান-হাতিয়া এক্সপ্রেস, 13105 শিয়ালদা-বালিয়া এক্সপ্রেস

28 নভেম্বর: 15232 কলকাতা-দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস, 13137 কলকাতা-আজমগড় এক্সপ্রেস

29 নভেম্বর: 13157 কলকাতা-মুজফফরপুর এক্সপ্রেস, 15662 কামাখ্যা-রাঁচি এক্সপ্রেস

30 নভেম্বর: 15271 হাওড়া-মুজফফরপুর এক্সপ্রেস

যাত্রাপথ পরিবর্তিত হওয়া ট্রেনের তালিকা :

26 নভেম্বর: 13425 মালদা-সুরাত এক্সপ্রেস মালদা টাউন-ভাগলপুর-কিউল-ঝাঁঝাঁ-প্রধানখুনটা হয়ে যাত্রা করবে ৷

27 নভেম্বর: 15640 কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস রামপুরহাট-বর্ধমান-ব্যান্ডেল-হাওড়া-খড়গপুর হয়ে যাবে ৷

28 নভেম্বর: 13426 সুরাত-মালদা টাউন এক্সপ্রেস মালদা টাউন-ভাগলপুর-কিউল-ঝাঁঝাঁ-প্রধানখুনটা হয়ে যাত্রা করবে ৷

29 নভেম্বর: 15639 পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস রামপুরহাট-বর্ধমান-ব্যান্ডেল-হাওড়া-খড়গপুর হয়ে যাবে ৷



