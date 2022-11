আসানসোল, 29 নভেম্বর: এক যুবকের ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আসানসোল উত্তর থানার আসনবনি এলাকায় ৷ একটি মাঠে ওই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পায় এলাকাবাসী (Body Recovered in Asansol) । মৃত যুবকের নাম রাম কোড়া (33) । মৃতের মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ।

জানা গিয়েছে, মৃত রাম কোড়া সিপিএমের প্রাক্তন উপ-প্রধান বাসুদেব কোড়ার ভাই (body of CPM leader brother found in Asansol)। রাম কোড়াকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতে, এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ ৷ আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি এস কুলদীপ । পুলিশ কুকুর নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে (body found in Asansol) ।

আরও পড়ুন: গোসাবায় তৃণমূল কর্মীকে গুলি, অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের দিকে

মৃতের দাদা তথা সিপিএমের প্রাক্তন উপপ্রধান বাসুদেব কোড়া বলেন,"সোমবার সন্ধ্যা থেকে ভাইয়ের কোনও খোঁজ ছিল না । রাতে খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান মেলেনি । মঙ্গলবার সকালে ভাইয়ের মৃতদেহটি দেখতে পায় এলাকাবাসী । যেভাবে মুখে আঘাতের চিহ্ন আছে, গলায় কাটা দাগ আছে, তাতে মনে হচ্ছে ভাইকে খুন করা হয়েছে ।" অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে আসেন বারাবনি এলাকার বিজেপি নেতা অরিজিৎ রায় । তিনি জানিয়েছেন,"বাংলা জুড়েই এখন যেভাবে খুনের ঘটনা চলছে এটাও তার থেকে ব্যতিক্রম নয় । পঞ্চায়েত ভোটের আগে এরকম খুনের ঘটনায় মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হবে । অবিলম্বে দোষীদের ধরতে হবে ।"

সিপিএম নেতার ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার আসানসোলে

ঘটনার তদন্তে আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি এস কুলদীপ । তিনি বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে । প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে এটা খুনের ঘটনা । পুলিশ কুকুর নিয়ে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে । নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । তা ফরেনসিকে পাঠানো হয়েছে ।" পুলিশ মৃতদেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ।