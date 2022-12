লালন শেখের মৃত্যুতে দুর্গাপুরে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পের সামনে বিক্ষোভ সাধারণ মানুষের

দুর্গাপুর, 14 ডিসেম্বর: সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন বগটুই গণহত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত লালন শেখের রহস্য মৃত্যুর প্রতিবাদে বুধবার দুর্গাপুরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পের বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকশো মানুষ ৷

এই ঘটনায় বিজেপি নেতার অভিযোগ, বাবুসোনাকে বাঁচাতে এবং তদন্তকে প্রভাবিত করতেই সিবিআই আধিকারিকদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চালানো হল(For Save Babusona and Influence the Investigation Siege the CBI Office Says Durgapur BJP)। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি সিবিআইয়ের দাদাগিরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা গেল বাংলা সাধারণ মানুষকে । দুই পক্ষের এই চাপানউতোরকে ঘিরে বুধবার তোলপাড় হল দুর্গাপুর ৷ সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি তুলে লালন শেখের পরিবার পরিজনরা সরব হওয়ার পর এবার সরব হলেন দুর্গাপুরের নাগরিক সমাজ । সিবিআই হেফাজতে থাকাকলীন কী করে মৃত্যু হয় লালন শেখের ? সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দুর্গাপুরের জনতা ।

সিবিআই রাজ্যের মানুষকে যেভাবে 'শাসন' করছে তাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত সারা বাংলা । সিবিআই হেফাজতে লালন শেখের রহস্য মৃত্যুর কিনারা করতে হবে বলেও দাবি তোলেন তাঁরা । যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরো ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ।

আরও পড়ুন : 'আত্মহত্যা করেছে লালন শেখ', হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে দাবি সিবিআইয়ের

এই বিষয়ে আসানসোল জেলা বিজেপি (Asansol District BJP) নেতা জিতেন চট্টোপাধ্যায় বলেন,"বাবুসোনাকে বাঁচাতে এই আন্দোলন সিবিআই আধিকারিকদের ভয় দেখাতে এবং তদন্তকে প্রভাবিত করতে মানুষকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আমি নিজে আজ দিল্লিতে চিঠি লিখব সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্প এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং সিবিআইয়ের যে সমস্ত আধিকারিকরা তদন্ত করছেন তাদের আরও বেশি নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানাব ।"

অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, এই আন্দোলন বাংলার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন । সিবিআইয়ের দাদাগিরির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আন্দোলন । এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই ।

বুধবার সকাল থেকেই এনআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে শয়ে শয়ে মানুষ এসে উপস্থিত হন । গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বহু মহিলাকেও দেখা যায় সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে ৷ যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও পতাকা বা ব্যানার আজ দুর্গাপুরে এই আন্দোলনে ব্যবহার করা হয়নি । এমনকি তৃণমূলের কোনও প্রথম সারির নেতা আন্দোলনমুখী হননি ।

আরও পড়ুন : লালন শেখের মৃত্যুর প্রতিবাদে দুর্গাপুরে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্প ঘেরাও