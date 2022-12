দিল্লিতে, 8 ডিসেম্বর: ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা যোগ দিলেন তৃণমূলে ৷ বুধবার ত্রিপুরা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং প্রবীণ আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাস তৃণমূলে যোগ দিলেন ৷ তাঁর সঙ্গে আরও 5 জন নেতা ঘাসফুলে নাম লিখিয়েছেন ৷ নয়াদিল্লিতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Former Tripura Congress president and veteran lawyer Pijush Kanti Biswas along with five other political leaders joined the Trinamool Congress) ৷

তৃণমূলের ত্রিপুরার ইউনিটের তরফে টুইট করে এই খবর জানানো হয়েছে । সঙ্গে লেখা হয়েছে "ত্রিপুরার উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের পরিবার আজ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। মা-মাটি-মানুষের স্বার্থে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন প্রাক্তন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সকলকে দলে আন্তরিকভাবে স্বাগত ।" একটি বিবৃতিতে তৃণমূল জানিয়েছে, ভারতের প্রাক্তন সহকারী সলিসিটর জেনারেল পীযূষকান্তি বিশ্বাস এবং ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতিকে খুব শীঘ্রই ত্রিপুরায় তৃণমূলের সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হবে ৷

পীযূষকান্তি বিশ্বাসের সঙ্গে ঘাসফুলে যোগ দিয়েছেন তেজেন দাস, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল রুদ্র পাল, পূর্ণিতা চাকমা এবং সমরেন্দ্র ঘোষ ৷ তেজেন দাস এবং অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, পূর্ণিতা চাকমা ত্রিপুরা মহিলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি, সমরেন্দ্র ঘোষ ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ৷

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এই যোগদান অনুষ্ঠানে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরার ইন-চার্জ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য নেতা-নেত্রীরা ৷ এ বছরের 24 অগস্ট সুবল ভৌমিককে ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তারপর থেকে এই শূন্যস্থান পূরণে যোগ্য নেতার সন্ধানে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক সুবল ভৌমিক 2021-এর জুলাইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ পরে তাঁকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ।