কলকাতা, 29 এপ্রিল : দলে দুর্নীতি রুখতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ শাসকদলের নামে কেউ টাকা তুললে, তাঁকে জানানোর আবেদন জানালেন তৃণমূল নেত্রী ৷ এই মর্মে কৃষ্ণনগরের সাংসদ সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর কেন্দ্রের বাসিন্দাদের ভয় না পেয়ে এগিয়ে আসতে বলেছেন ৷ এমনকি প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন জনসাধারণ (TMC MP Mahua Moitra asked people to inform her of any extortion on ruling party's name ) ৷

তিনি লিখেছেন, "আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে বলেছেন, দলের নাম এবং পদ ভাঙিয়ে কোনওরকম তোলাবাজি দল মেনে নেবে না ৷ যদি কেউ চাকরি দেওয়ার নামে টাকা চায়, তাহলে দয়া করে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবেন ৷ এছাড়া আমার অফিসেও যোগাযোগ করতে পারেন ৷"

কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, সে যত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিই হন না কেন ৷ আইন তার নিজের পথে চলবে ৷ তাই সবাইকে এগিয়ে এসে দুর্নীতি চক্রকে ভেঙে ফেলার অনুরোধ করেছেন মহুয়া মৈত্র ৷

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশকে জোর করে টাকা তোলা, লুঠের বিরুদ্ধ কড়া পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তিনি হাঁসখালি (Hanskhali Rape) এবং বগটুই (Bagtui Massacre) দু'টি ঘটনাতে সরকারের মুখ পোড়ার জন্য পুলিশকেই কাঠগড়ায় তোলেন (Bengal CM Mamata Banerjee) । দু'টি ঘটনাতেই পুলিশের গাফিলতি ছিল এবং তাদের ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে সরকারকে বলে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata claims Police Negligence is main cause of Bagtui-Hanskhali incident) । এক্ষেত্রে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, পুলিশি গাফিলতির জন্য কেন ভুগতে হবে সরকারকে ? তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলাখুলি দলের দুর্নীতি রোখার ডাক দিলেন মহুয়া মৈত্র ৷

তবে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মহুয়া মৈত্রর এই মন্তব্যকে পাত্তা দিতে নারাজ ৷ তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন, এই পোস্টই জানিয়ে দিচ্ছে তৃণমূলের একেবারে গভীরে পচন ধরেছে ৷ তিনি বলেন, "আর আগেও তৃণমূল নেতারা এরকম কথা বলেছেন ৷ তাতে কোনও লাভ হয়নি ৷"