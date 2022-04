শান্তিপুর, 5 এপ্রিল : শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার ৷ সেই সঙ্গে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা বৃন্দাবন প্রামাণিকের সুখ্যাতিও করা হয়েছে ওই পোস্টারগুলিতে ৷ শান্তিপুর পৌরসভা এলাকা ওই পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে ৷ এ নিয়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন, শান্তিপুরের বিধায়ক এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান ৷

শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে চেয়ারম্যান হওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে (Corruption Allegation Against Chairman of Santipur Municipality) ৷ পাশাপাশি, গত বিধানসভা নির্বাচনে ব্রজকিশোর গোস্বামীর জয়ের পিছনে তৎকালীন তৃণমূলের শহর সভাপতির বৃন্দাবন প্রামাণিকের কৃতিত্ব ছিল বলে দাবি করা হয়েছে পোস্টারে ৷ আর সেই বৃন্দাবন প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ব্রজকিশোর গোস্বামী চক্রান্ত করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে (Corruption Allegation Against MLA of Santipur) ৷

যদিও, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শান্তিপুরের বিধায়ক ৷ তিনি পাল্টা বিষয়টি নিয়ে তদন্তের কথা বলেছেন ৷ তার জন্য তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগও করবেন ৷ একই সুর চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষের গলায় ৷ তিনিও এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তদন্ত করুক বলে দাবি করেছেন ৷ যদিও, ভাইস চেয়ারম্যান এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে, যার নামে এত সুখ্যাতি করা হয়েছে, সেই বৃন্দাবন প্রামাণিক দাবি করেছেন, তিনি এসবের কিছুই জানেন না ৷ কে বা কারা তাঁর প্রসঙ্গে লিখেছেন ? তিনি তার কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন বৃন্দাবন প্রামাণিক ৷ এর পিছনে বিজেপির চক্রান্ত থাকতে পারে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷

শান্তিপুরে প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

তবে, বিজেপির তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ শান্তিপুরের 1 নং ওয়ার্ডে বিজেপির কাউন্সিলর মহানন্দ বিশ্বাস বলেন, পুরো বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের তৈরি প্যানেল ভেঙে দিয়ে জেলা সভাপতি নিজের মত করে ভোটাভুটি করিয়ে চেয়ারম্যান এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্য বাছাই করেছিলেন ৷ তৃণমূল চেয়ারের জন্য লড়াই করছে রাজ্য জুড়ে ৷ আর তার জেরেই এই পোস্টার পড়েছে বলে জানান তিনি ৷