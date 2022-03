শান্তিপুর, 1 মার্চ : পুরো উলটপূরাণ ৷ তৃণমূলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় একটি পরিবারকে মারধরের অভিযোগ নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে (Attack on A Family by Goons in Shantipur) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিপুর পৌরসভার 24নং ওয়ার্ডের বাইনপাড়ায় ৷ অভিযোগ, তৃণমূলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় গতকাল রাতে বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সবাইকে মারধর করা হয় ৷ ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

রাজ্যে অন্যান্য পৌরসভার মত শান্তিপুরের 24নং ওয়ার্ড থেকেও তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী ভোটে দাঁড়িয়েছে (Bengal Civic Polls 2022) ৷ এই ওয়ার্ডে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিবাদ বহুদিনের ৷ যা পৌরসভা ভোটে সামনে চলে এসেছে ৷ টিকিট না পেয়ে এক বিক্ষুব্ধ তৃণমূলী নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে যান ৷ ফলে বিবাদ আরও বাড়ে ৷ সেই বিবাদের শিকার হলেন 24নং ওয়ার্ডের বাইনপাড়ার একটি পরিবার ৷ তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় গতকাল রাতে ওই পরিবারের উপর হামলা চালাল একদল দুষ্কৃতী (A Family Attacks by Goons for Cast Their Vote to TMC) ৷ অভিযোগ, নির্দল প্রার্থীর সমর্থকরা এই হামলা চালিয়েছে ৷ বাড়িতে ঢুকে মহিলা এবং বাচ্চাদেরও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

এই ঘটনায় আজ সকালে শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ কিন্তু, কাউকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়নি ৷ তবে, নির্দল প্রার্থী এই ঘটনায় তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷