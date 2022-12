জীবিত থেকেও সরকারি খাতায় মৃত

মুর্শিদাবাদ, 24 ডিসেম্বর: বয়স সত্তরের কোঠায় ৷ তার উপর ভূমিহীন ৷ দীর্ঘ 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে পাচ্ছেন না বিধবাভাতা ৷ পঞ্চায়েতের খাতায় মৃতের তালিকায় নাম থাকায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভাতা (woman is not getting the widow allowance) ৷ বিধবা ভাতা না পেয়ে সমস্যার সম্মুখীন 72 বছরের এই বৃদ্ধা আল্লা রাখি বিবি ৷ প্রাশাসনের কাছে একটাই আবেদন দ্রুত সমস্যার সমাধান (old women Facing problem for widow allowance) ৷

ওই বৃদ্ধার অভিযোগ, আগে বিধবা ভাতা পেলেও 2010 সলের পর থেকে তিনি বিধবা ভাতার টাকা পাচ্ছিলেন না (widow allowance Controversy) ৷ প্রাশাসনের দ্বারস্থ হয়ে জানতে পারেন, সরকারি খাতায় তিনি মৃত ৷ তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিধবা ভাতার টাকা ৷ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের বিপ্রশেখর গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তগত বাউ গ্রামের ঘটনা ৷ সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত প্রধান থেকে ব্লকের বিডিও সকলের দরে দরে ঘুরেছেন ৷ তারপরেও মেলেনি সুরাহা ৷

জীবিত থাকার সমস্ত নথি নিয়ে হাজির হয়েছেন দুয়ারে সরকার ক্যাম্পেও ৷ প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি ৷ দ্রুত যাতে ওই প্রবীণ বিধবার ভাতা চালু করা যায় তার জন্য আবারও শাসকদলের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷ ওই বৃদ্ধার ছেলে আক্রম শেখ বলেন, "দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়ে মায়ের জীবিত থাকার সমস্ত নথি জমা করেছি ৷ অথচ এখনও চালু হয়নি বিধবা ভাতা ৷"

এই প্রসঙ্গেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুদীপ কুমার ভট্টাচার্য জানান, এমন কোন অভিযোগ তাদের কাছে জমা পড়েনি। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছ থেকেই বিষয়টি জানতে পারেন । শিঘ্রই খতিয়ে দেখে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ তিনি । অন্যদিকে বাউ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য জানান, ঘটনাটি জানি তবে এখনো লিখিতভাবে কোনও অভিযোগ তাদের কাছে জমা পড়েনি, তাই সমস্যার সুরাহা হয়নি । তবে এবার খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।