মালদা, 7 এপ্রিল : নতুন করে ডবল লাইন হওয়ার জন্য মালদা ডিভিশনে বাতিল বেশ কিছু ট্রেন (Malda Train News) ৷ নিউ ফরাক্কা জংশন থেকে ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশন পর্যন্ত 13.76 কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ডবল লাইনের কাজের জন্য 7 এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে 13 এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত মালদা ডিভিশনে 15 জোড়া মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হল । এর পাশাপাশি বাতিল করা হয়েছে চার জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনও । এছাড়াও 10টি ট্রেনের রুট পরিবর্তন ও দু‘টি ট্রেনের যাত্রাপথ সংকুচিত করা হয়েছে । বৃহস্পতিবার পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে (Malda Several Trains is Being Cancelled and Diverted for Double Line Work) ।

বুধবার রাতে পূর্ব রেলের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 7 থেকে 13 এপ্রিল পর্যন্ত ফরাক্কা থেকে ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশন পর্যন্ত রেল লাইন ডবল করার কাজ চলবে । তার জন্য নিম্নোক্ত ট্রেনগুলি পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে -

13063/13064 হাওড়া-বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস, 12363/12364 কলকাতা-হলদিবাড়ি-কলকাতা এক্সপ্রেস, 13173/13174 শিয়ালদা-আগরতলা-শিয়ালদা-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, 13175/13176 শিয়ালদা-শিলচর-শিয়ালদা-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, 13053/13054 হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস, 13422/13421 মালদা-নবদ্বীপ ধাম-মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, 13033/13034 হাওড়া-কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস, 13145/13146 কলকাতা-রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস, 13163/13169 এবং 13164/13170 শিয়ালদা-সহর্ষ-শিয়ালদা হাটেবাজারে এক্সপ্রেস, 13147/13148 শিয়ালদা-বামনহাট-শিয়ালদা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, 13161/13162 কলকাতা-বালুরঘাট-কলকাতা এক্সপ্রেস, 13181/13182 কলকাতা-শিলঘাট-কলকাতা এক্সপ্রেস, 13159/13160 কলকাতা-যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস এবং 15712/15711 কাটিহার-হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস ৷

এছাড়াও বাতিল করা হয়েছে 05433/05434 আজিমগঞ্জ-বারহাওড়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার, 03439/03440 আজিমগঞ্জ-ভাগলপুর-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার, 03037/03038 সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুর-সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার এবং 03092 সাহেবগঞ্জ-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ।

এছাড়া 15657/15658 দিল্লি-কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল, 15320/15619 কামাখ্যা-গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস, 15648 গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস এবং 14004/14003 নিউ দিল্লি-মালদা-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেসকে নির্দিষ্ট রুটের পরিবর্তে কাটিহার-বারাউনি রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

13141/13142 শিয়ালদা-নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদা তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস, 13465/13466 হাওড়া-মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, 15961/15969 এবং 15962/15960 হাওড়া-ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস, 15643 পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস এবং 02517 কলকাতা-গুয়াহাটি স্পেশালকে বর্ধমান-রামপুরহাট-গুমানি রুটে পরিবর্তিত করা হয়েছে ।

13011/13012 হাওড়া-মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এই ক’দিন মালদার পরিবর্তে রামপুরহাট থেকে হাওড়া স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে ।

