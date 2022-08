মালদা, 6 অগস্ট: স্ত্রীকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হল পেশায় হোমগার্ড স্বামীকে (Homeguard and his grandmother in Malda arrested in housewife murder case)। এই ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তের দিদিমাকেও । নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে । আদালত সূত্রে খবর, ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ করে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।

উল্লেখ্য, শুক্রবার পুরাতন মালদার শনিবাথান এলাকায় একটি আমবাগান থেকে মাম্পি মণ্ডল নামে 23 বছরের এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । গ্রামবাসীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই গৃহবধূকে খুন করা হলেছে বলে। বছর পাঁচেক আগে পুরাতন মালদারই পোপড়া গ্রামের মাম্পির দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল শনিবাথান গ্রামের জয়ন্ত মণ্ডলের 28 সঙ্গে । বিয়ের সময় জয়ন্ত বেকার থাকলেও পরে হোমগার্ডের চাকরি পায় সে।

অভিযোগ, চাকরিতে যোগদানের পর থেকেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে সে । কথায় কথায় সে স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে । তাতে রাজি না-হওয়ায় জয়ন্ত স্ত্রী-র উপর চরম অত্যাচার চালাত বলে অভিযোগ । গত বুধবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে সে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে । ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে স্ত্রীকে খুন করতে যায় । কোনওক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন মাম্পি । পরদিন স্ত্রী-কে ফের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় জয়ন্ত । পরদিন সকালেই মাম্পির মৃতদেহ উদ্ধার হয় ।

মেয়েকে খুন করা হয়েছে, এই মর্মে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মাম্পির বাবা রামু মণ্ডল । অবশ্য তার আগেই জনরোষ থেকে বাঁচতে থানায় আত্মসমর্পণ করে জয়ন্ত । শনিবার আদালতে যাওয়ার পথে সে জানায়, "এই ঘটনা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই । আমি নির্দোষ ।"

রামু মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে জয়ন্ত-সহ তার দিদিমা ফুলমনি মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে মালদা থানার পুলিশ । দু'জনের বিরুদ্ধেই ভারতীয় দণ্ডবিধির 498এ ধারায় বধূ নির্যাতন, 302 ধারায় খুন, 304বি ধারায় পণের জন্য খুন এবং 34 ধারায় অসৎ কাজের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনায় পুলিশি তদন্ত জারি রয়েছে । তবে এখনও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।