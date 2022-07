কলকাতা, 6 জুলাই: রাজ্যে ফের বাড়ল করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ৷ উদ্বেগ বাড়িয়ে বুধবার রাজ্যে বেড়েছে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ও সংক্রমণের হার ৷ এদিন স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুয়াযী রাজ্যে কোভিড সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে 16.24 শতাংশ (Covid Positivity rate in Bengal) ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 2 হাজার 352 জন(west bengal registers 2352 new covid cases in last 24 hours)৷ আগের দিন যা ছিল 1 হাজার 973 জন ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে 3 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷

