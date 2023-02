কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: ফের শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে লোক আনা নিয়ে রবিবার সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ জনগনের টাকা খরচ করে কেন এভাবে পড়ুয়াদের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভাষণ শুনতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু (Suvendu Adhikari)৷

রবিবার এক টুইটে তিনি লেখেন, "17 ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভায় পড়ুয়া ও সুবিধাপ্রাপ্তদের নিয়ে যাওয়ার জন্য 700টি বাস ভাড়া করা হয় ৷ এতে খরচ হয় 78 লক্ষ টাকা ৷ কেন এভাবে জনতার টাকা খরচ করে পড়ুয়াদের বাধ্য করা হচ্ছে রাজনৈতিক ভাষণ শুনতে ?"

এই সংক্রান্ত আরও একটি টুইটে তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর এইসব রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য 3 থেকে 4 কোটি টাকা করে খরচ করছে রাজ্য সরকার ৷ শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ করতে জনগণের টাকা নষ্ট করছেন ৷ শুভেন্দুর কটাক্ষ, "যেহেতু এই বিপুল খরচের অর্থের জোগান কোথা থেকে আসছে তা জানা যায়নি, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও বাঁকুড়ার জেলাশাসক কি এই খরচের অর্থের জোগান সম্পর্কে জানাবেন? রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে এই বিপুল খরচ কেন ?"

বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রের পাঠানো অর্থ থেকে এই টাকা খরচ করা হচ্ছে কি না সেই প্রসঙ্গও এদিল তোলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on meeting of Mamata Banerjee) ৷ টুইটে শুভেন্দু বেশ কিছু নথিও দিয়েছেন ৷ যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাঁকুড়ার সভার জন্য জেলার কোন কোন ব্লক থেকে কতজনকে, ক'টি বাসে করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (administrative meeting of CM Mamata Banerjee) ৷ এরজন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে ওই নথিতে ৷

