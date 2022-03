কলকাতা, 14 মার্চ : ভিড় এড়াতে দোলযাত্রা ও হোলি উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন চালাবে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ৷ বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে এমনিতেই ভিড় হয় ৷ তার উপর দোলযাত্রা শুক্রবার পড়েছে তাই সপ্তাহান্তে বহু মানুষ ছুটি কাটাতে বেরিয়ে পড়বেন এদিক ওদিক । যাত্রীদের ভিড় কম করতে তাই দোলযাত্রা ও হোলির দিন কয়েকটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ (South Eastern and Eastern Railway to run holi special trains)।



20, 21 ও 22 মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের (South Eastern and Eastern Railway Holi Special) তরফে হাওড়া ও দিঘা দুটি স্টেশন থেকেই ছাড়বে হোলি স্পেশাল ৷ 08001 হাওড়া-দিঘা হোলি স্পেশাল (Dol special train between digha to howrah) ট্রেনটি হাওড়া থেকে রওনা হবে বেলা 2টো 25 মিনিটে । যা দিঘা পৌঁছবে বিকেল 5টা 50 মিনিটে । পাশাপাশি 08002 দিঘা-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনটি দিঘা থেকে ছাড়বে বিকেল 6টা 25 মিনিটে । হাওড়া পৌঁছবে রাত 9টা 45 মিনিটে । এই একজোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন যাত্রাপথে সাঁতরাগাছি, উলুবেরিয়া, মেচেদা, তমলুক ও কাঁথিতে থামবে ৷



অন্যদিকে পূর্ব রেলের তরফেও রয়েছে হোলি স্পেশাল ট্রেন (Holi Special Train)। এই বিশেষ ট্রেনটি চলবে শিয়ালদা ও গোরক্ষপুরের মধ্যে । 03131 শিয়ালদা-গোরক্ষপুর হোলি স্পেশাল ডানকুনি হয়ে যাবে । ট্রেনটি 16 মার্চ বুধবার শিয়ালদা থেকে ছাড়বে রাত 11টা 55 মিনিটে । ট্রেনটি গোরক্ষপুর পৌঁছবে পরের দিন বিকেল 5টা 30 মিনিটে ।



03132 গোরক্ষপুর-শিয়ালদা হোলি স্পেশাল 17 মার্চ বৃহস্পতিবার গোরক্ষপুর থেকে সন্ধ্যা 7টা 5 মিনিটে ছেড়ে পরের দিন বেলা 11টা 15 মিনিটে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছবে । এই একজোড়া ট্রেন বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর ও জসিডি স্টেশনে থামবে ।



পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে যে, মঙ্গলবার অর্থাৎ 15 মার্চ অনলাইনে এই বিশেষ ট্রেনটির বুকিং শুরু হবে ৷ পিআরএসের (Passenger Reservation System) মাধ্যমে কাটা যাবে টিকিট ।

এই ট্রেনটিতে থাকছে এসি থ্রি টিয়ার ও স্লিপার ক্লাস । এই বিশেষ ট্রেনটির জন্য বাড়তি মূল্য দিতে হবে যাত্রীদের । টিকিট বুকিংয়ের জন্য তৎকাল ব্যবস্থা থাকছে না । থাকছে না কোনও ছাড় বা কনসেশনের ব্যবস্থা ।

