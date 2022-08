কলকাতা, 7 অগস্ট: শনিবার ভর সন্ধ্যায় গুলি চলে পার্ক স্ট্রিটে (Shootout at Park Street) ৷ তারপরই ভারতীয় জাদুঘরের (Indian Museum) নিরাপত্তার জন্য যে ব্যারাক রয়েছে (Indian Museum) সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হল (Security at the Museum was Increased After the Park Street Incident) ৷

ওই ব্যারাকে থাকা অক্ষয়কুমার মিশ্র নামে এক সিআইএসএফ (CISF) জওয়ান গুলি চালান ৷ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ একে-47 থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয় ৷ ঘটনায় এক সিআইএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ নিহতের নাম রঞ্জিত সারেঙ্গি ৷ আহত হয়েছেন সুবীর ঘোষ নামে আরও এক জওয়ান ৷ তাঁকে চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে (SSKM Hospital) নিয়ে যাওয়া হয় ৷

এসএসকেএম হাসপাতালের এক আধিকারিক জানান, সিআইএসএফ-এর গুলিবিদ্ধ সহকারী কমান্ড্যান্ট স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন । এই ঘটনার পর ভারতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ।

এদিকে, অক্ষয়কুমার মিশ্র অভিযোগ করেছেন যে, তিনি দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে 'হয়রানির' শিকার হয়েছেন, যার ফলে তিনি নির্বিচারে গুলি চালাতে বাধ্য হন ৷ যখানে একজন সিআইএসএফ কর্মী নিহত এবং অন্যজন আহত হন । তবে অক্ষয় ব্যক্তিগত কারণে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন নাকি নিহত জওয়ান রঞ্জিত সারেঙ্গির সঙ্গে তাঁর কোন শত্রুতা ছিল কি না সেটাও জানা একান্ত জরুরি বলে মনে করেন তদন্তকারীরা ।