কলকাতা, 3 জানুয়ারি: নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বাড়ির সামনে দিয়ে পার হল ভারত জোড়ো যাত্রা ৷ সোমবার কংগ্রেসের এই মহামিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছুঁয়ে গেল ৷ নেতাজির বাড়ি ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির পথ দিয়ে গিয়েছে মহামিছিল (The long march passed through major streets of the city and reached the party's headquarters 'Bidhan Bhavan' in central Kolkata) ৷

এদিন তিলোত্তমার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে দিয়ে যায় ভারত জোড়ো যাত্রা ৷ এরপর মধ্য কলকাতায় কংগ্রেসের সদর দফতর 'বিধান ভবন'-এ শেষ হয় ৷ শহরের উত্তরে সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকাননন্দের বাসভবন ছুঁয়েছে ভারত জোড়ো ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয়েছিল এই যাত্রা ৷ সেই জায়গাটিও স্বামীজির স্মৃতিবিজড়িত এবং তাৎপর্যপূর্ণ ৷

20 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তির কাছে শেষ হয় বাংলায় ভারত জোড়ো যাত্রা ৷ সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর (Adhir Ranjan Chowdhury) নেতৃত্বে কলকাতার তারাতলা থেকে শুরু হয়েছিল মহামিছিল ৷

বঙ্গে এই যাত্রার নাম 'সাগর থেকে পাহাড়' ৷ রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে গেলেও সেই তালিকায় নেই পশ্চিমবঙ্গ ৷ তবে 28 ডিসেম্বর দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগর থেকে কংগ্রেস নেতা-সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী 'সাগর থেকে পাহাড়' নামক সমান্তরাল এই মহামিছিলের সূচনা করেন ৷

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যে দিয়ে প্রায় 800 কিমি রাস্তা পাড়ি দেবে 'সাগর থেকে পাহাড়' ৷ 23 জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর (Netaji Subhash Chandra Bose) জন্মদিনে সেটি রাজ্যের উত্তরে কার্শিয়াংয়ে পৌঁছবে ৷ 3 হাজার 570 কিমি দীর্ঘ ভারত জোড়ো যাত্রার (Kanyakumari to Kashmir Yatra) সূচি থেকে যে রাজ্যগুলি বাদ পড়ছে, সেই সব জায়গায় সমান্তরাল যাত্রাপথের ব্যবস্থা করেছে কংগ্রেস ৷ 7 সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হওয়া এই ভারত জোড়ো যাত্রা ইতিমধ্যে দক্ষিণে তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান এবং দিল্লি হয়ে আজ উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করছে ৷