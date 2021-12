কলকাতা, 6 ডিসেম্বর : পেগাসাস তদন্ত কমিশনে (Pegasus Inquiry Commission) এখনই হাজিরা দিচ্ছেন না ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর ৷ আজ প্রশান্ত কিশোরের তরফে কমিশনের কাছে একটি চিঠি দিয়ে একথা জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ প্রসঙ্গত, পেগাসাস কেলেঙ্কারি তদন্ত করতে একটি কমিশন গঠন করেছে রাজ্য সরকার ৷ যে কমিশন মোট 21 জনকে বয়ান রেকর্ড করার জন্য তলব করে নোটিস পাঠিয়েছে ৷ যে তালিকায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন ৷

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইজরাইলের স্পাইওয়্যার পেগাসাস (Pegasus Spyware Issue) ব্যবহার করে দেশের বিরোধী রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের ফোনে আড়িপাতার অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই একটি জনস্বার্থ মামলা চলছে ৷ সেই ঘটনায় রাজ্য সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছে ৷ যাঁদের ফোনে আড়িপাতার অভিযোগ উঠেছে, কমিশন তাঁদের বয়ান রেকর্ড করার জন্য হাজিরা দিতে নোটিস পাঠিয়েছে ৷

সেই নোটিসে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরকে (Prashant Kishor Not Appearing in front of Pegasus Inquiry Commission constituted by West Bengal government) সম্প্রতি তলব করেছিল তদন্ত কমিশন ৷ কিন্তু, কমিশনের তলবে তিনি এখনই উপস্থিত হতে পারবেন না বলে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে কবে তিনি কমিশনে যেতে পারবেন, তা আগাম জানিয়ে দেবেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor) ৷

অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেতা সুমিত রায় কমিশনের তলবের জবাবে তাঁর বয়ানের বক্তব্য কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি সশরীরে হাজিরা দেওয়ার জন্য আরও 2 সপ্তাহ সময় চেয়েছেন তিনি ৷ প্রসঙ্গত, সুমিত রায়ের ফোনে পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ পেগাসাস তদন্ত কমিশন সূত্রে খবর, যে 21 জনকে তারা নোটিস পাঠিয়েছিল ৷ তাঁদের মধ্যে 5 জন ইতিমধ্যে নিজেদের বয়ান রেকর্ড করিয়েছে কমিশনের কাছে ৷