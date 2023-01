নেতাজির নতুন ছবি প্রকাশ কলকাতা পৌরনিগমের

কলকাতা, 23 জানুয়ারি: দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৷ তাঁর আরও একটি পরিচয় হল তিনি একসময় কলকাতা পৌরনিগমের মেয়রও নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷ কলকাতার মেয়র থাকাকালীন তিনি কর্পোরেশনের মেয়রের টেবিল হাত রেখে চেয়ারে বসে আছেন, এমন একটি দুর্লভ ছবি এদিন প্রকাশ করল কলকাতা পৌরনিগম । এই ছবিটি বাঁধিয়ে টাঙানো হয়েছে কলকাতা পৌরননিগমের সদর দফতরে মেয়রের ঘরে যাওয়ার সিঁড়ির ধারে । সোমবার নেতাজি জয়ন্তীর দিন এই ছবিটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন বর্তমান মেয়র ফিরহাদ হাকিম (new picture of Netaji as Mayor of Kolkata)৷

প্রতি বছরের মতো এবছরও নেতাজির জন্মদিন পালিত হয় কলকাতা পৌরনিগমে ৷ সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে মালা দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিনি । উন্মোচন করেন নেতাজির ওই দুর্লভ ছবিটি (Firhad hakim released new picture of Netaji) ৷ এরপর সুভাষচন্দ্র বসু মেয়র থাকাকালীন যে চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করতেন তা ছুঁয়ে প্রণাম করেন তিনি । এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে নেতাজির মেয়র থাকাকালীন সময়কার কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন ফিরহাদ হাকিম (Netaji as Mayor of Kolkata)। মেয়র বলেন, "126 বছর আগে দেশনায়ক জন্মগ্রহণ করেন। এই বাংলায় দীর্ঘ সময় কাটান । গর্ব করি তিনি মেয়র এবং সিইও পদে বসে (যা বর্তমানে কমিশনার পদ) সেই চেয়ারের মর্যাদা বাড়িয়েছেন । তাঁকে প্রণাম জানাই । নেতাজির নখের যোগ্য হতে পারলে জীবন ধন্য বলে মনে করব ।"

আরও পড়ুন: প্রেমিকাকে চিঠি থেকে গোপনে বিপ্লবী যোগ, নেতাজির স্মৃতি আগলাচ্ছে গিদ্দা পাহাড়ের বাড়ি

এদিন মেয়র হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ফিরহাদ আরও জানান, একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল কলকাতায় । চারদিকে জল জমে গিয়েছিল । সুভাষচন্দ্র বসু সেই পরিস্থিতি দেখতে গামবুট পড়ে বেরিয়েছিলেন । কলেজ স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে যখন তিনি যান তখন কোমর সমান জল । তখন বিভিন্ন আধিকারিকও তাঁর সঙ্গে যেতে শুরু করলেন । বৃষ্টিতে নেতাজি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন । তাঁর স্বপ্ন ছিল ওই এলাকায় যাতে আর জল না জমে । সেই স্বপ্ন আমরা সত্যি করতে পারলে তার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানাতে হবে । সেই দায়িত্ব নিকাশি বিভাগের উপর দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর নীতি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম, ঐক্য ও দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া । কলকাতা পৌরনিগমকে তাঁর স্বপ্নের মতো করে গড়ে তোলা হবে ৷