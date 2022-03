কলকাতা, 19 মার্চ : 37 টি কোভ্যাক্সিন সেন্টারেই দেওয়া হবে কর্বেভ্যাক্স (Corbevax To Be Available in 37 Covaxin Centers From Monday) ৷ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা জন্ম সার্টিফিকেট দেখালেই পাওয়া যাবে কর্বেভ্যাক্স টিকা ৷ বললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷

21 মার্চ অর্থাৎ সোমবার থেকে 12-14 বছর বয়সীদের কর্বেভ্যাক্স টিকা (Corbevax) দেবে কলকাতা পৌরসভা । পৌরসভার 37টি কোভ্যাক্সিন সেন্টার থেকেই এই টিকা দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি তাঁর এলাকা চেতলা গার্লস হাইস্কুলেও সোমবার থেকে টিকা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি । দেশজুড়ে ইতিমধ্যে 16 মার্চ থেকে 12-14 বছর বয়সিদের টিকা দেওয়া শুরু হলেও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি না মেলায় কলকাতায় শুরু হয়নি টিকাকরণ । তবে শেষমেশ মিলেছে অনুমতি বলে পৌরসভা (Kolkata Municipal Corporation) সূত্রে জানানো হয় ।

আরও পড়ুন : KMC Education Licence : লাইসেন্স ছাড়াই শহরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনি পথে পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ

সোমবার থেকেই তাই শুরু হবে কর্বেভ্যাক্স টিকা দেওয়ার কাজ । বরো স্বাস্থ্য কর্তাদের স্কুল শিক্ষা দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে স্কুলগুলি টিকাকরণের প্রক্রিয়ায় আগ্রহী, তাঁদের তালিকা তৈরি করতে হবে বলে পৌরসভা থেকে বলা হয়েছে । সেই অনুযায়ী আগামিদিনে সেখানেও ভ্যাক্সিনেটর পাঠিয়ে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে পৌরসভার তরফে জানানো হয় । এছাড়াও কলকাতা শহরে কোভ্যাক্সিনের প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজের কাজ প্রায় শেষ বলে পৌরসভার দাবি । তাই আপাতত দু’ সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখা হবে কোভ্যাক্সিনের টিকাকরণ । সেখানেও দেওয়া হবে কর্বেভ্যাক্স ভ্য়াকসিন ।

আরও পড়ুন : Dilip Ghosh on Babul Supriyo : বাঙালি বিশ্বাসঘাতক, প্রমাণ করেছেন বাবুল সুপ্রিয় : দিলীপ ঘোষ

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নিয়ম অনুসারে 12 থেকে 14 বছর বয়সীদের কর্বেভ্যাক্স টিকা দেওয়া হবে । টিকা নেওয়ার জন্য কোউইন পোর্টালে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে তাদের । স্কুলগুলিতে শিক্ষিকারা এই কাজটি করে দেবেন । আর পৌরসভার টিকা কেন্দ্রে গেলেও সেখানে পৌর কর্মীরা করে দেবেন এই কাজ (Corbevax to be Available in 37 Covaxin Centers from Monday) ।

এদিন টিকার প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Mayor Firhad Hakim) জানিয়েছেন, "সোমবার থেকে 12 বছরের ঊর্ধ্বে টিকাকরণ শুরু হবে শহরে । কলকাতায় 37টি কোভ্যাক্সিন কেন্দ্র থেকে মিলবে কর্বেভ্যাক্স টিকা । আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসলেই পাওয়া যাবে কর্বেভ্যাক্স টিকা ৷ সোমবার থেকে স্কুলেও টিকাকরণ শুরু হবে । চেতলা গার্লসে টিকা দেওয়া হবে । অন্য যে সমস্ত স্কুল এই পরিষেবা দিতে রাজি থাকবে এবং পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে সেখানেও কলকাতা পৌরসভা টিকাকরণ কেন্দ্র করবে ।"