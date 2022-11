কলকাতা, 29 নভেম্বর: নতুন জেলা গঠন নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ পঞ্চায়েত ভোটের আগেই কি সেই ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ? এই পূর্বাভাস মিলেছে খোদ সরকারি সূত্রে ৷ জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সুন্দরবন-বসিরহাটে প্রশাসনিক বৈঠকে সরকারি ভাবে সুন্দরবন ও বসিরহাট- এই দু'টি নতুন জেলার নাম ঘোষণা করতে পারেন তিনি (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is expected to officially announce Sundarbans and Basirhat as two new districts) ৷

সোমবার সংবাদসংস্থাকে এক উচ্চাধিকারিক বলেন, "নতুন দু'টি জেলা গঠনের প্রয়োজনীয় সব কাজ সম্পূর্ণ ৷ মুখ্যমন্ত্রী আগামিকাল হিঙ্গলগঞ্জে যাবেন ৷ সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকে নতুন জেলার নাম ঘোষণা করবেন ৷" উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা ভেঙে নতুন জেলা তৈরি হয়েছে ৷

সোমবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনদিনের সফরে সুন্দরবনে পৌঁছেছেন ৷ জানা গিয়েছে, সুন্দরবন জেলায় দক্ষিণ 24 পরগনার প্রায় 13টি ব্লক থাকতে পারে ৷ আবার বসিরহাট জেলায় উত্তর 24 পরগনার 6টি জেলা অন্তর্ভুক্ত হবে, জানিয়েছেন আধিকারিক ৷ ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় রয়েছে সুন্দরবন (UNESCO World Heritage site Sundarbans) ৷ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ- দুই 24 পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (mangrove area of Sundarbans) ৷ আর বসিরহাট উত্তর 24 পরগনার একটি সাব-ডিভিশন মাত্র ৷

আরও পড়ুন: এখনই ভাগ হবে না 7 জেলা, নদিয়ায় ঘোষণা মমতার

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট 23টি জেলা আছে ৷ প্রতিটি জেলা গঠনে সরকারকে কমপক্ষে 200 কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷ সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে এসে প্রকৃতি পুজো করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একথা 25 নভেম্বর বিধানসভায় তিনি বলেছিলেন, "হিঙ্গলগঞ্জে গিয়ে আমি প্রকৃতি পুজো করব ৷ এই অঞ্চলে হাতির উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে ৷ তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে ৷"

বেশির ভাগ সময় ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় সুন্দরবনের উপর দিয়ে ৷ এ নিয়েও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এছাড়া বন্যা তো ফি বছরের বিপর্যয় ৷ এর জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান করেছে সরকার ৷ তা নীতি আয়োগের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "আমরা নীতি আয়োগের কাছে সুন্দরবনের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান জমা দিয়েছি ৷ প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা হয় এখানে ৷ এই মাস্টার প্ল্যানে সমস্যার সমাধান হবে ৷ আমি বনমন্ত্রীকে এই বিষয়টিতে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলব ৷" বুধবার তিনি দক্ষিণ 24 পরগনায় সজনেখালি যাবেন বলে জানা গিয়েছে ৷