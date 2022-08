কলকাতা, 18 অগস্ট: শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি কীভাবে বাড়ছে ? 2011 সাল থেকে বিভিন্ন সময় এঁদের দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, কারও কারও এক হাজার গুণ সম্পত্তি বেড়েছে । এই সম্পত্তি বৃদ্ধি মামলার দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ রায় এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবীরা (Lawyers of Three Ministers urge Calcutta High Court to hear the plea over properties as soon as possible) ।

এর আগে এই মামলায় আয়কর দফতরকে (Income Tax Department) যুক্ত করা হয়েছিল । 8 অগস্ট ইডিকেও মামলার অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ । মামলায় ইডিকে (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) পক্ষ করার নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন তিন মন্ত্রীর আইনজীবীরা । বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। মন্ত্রীদের হয়ে সওয়াল করা আইনজীবীদের দাবি, এই মামলা হাইকোর্টের গ্রহণযোগ্য নয় । রাজ্যে যেহেতু লোকায়ুক্ত আছে, তাই এই মামলার বিচার সেখানেই হওয়া উচিত ।

উল্লেখ্য 2017 সালে বিপ্লব রায়চৌধুরী ও অনিন্দ্য সুন্দর দাস নামে দুই মামলাকারী রাজ্যের বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তির উৎস কী এবং কীভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁদের সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে তা জানতে চেয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন ।