কলকাতা, ৩০ মার্চ: তদন্তে পুলিশ সহযোগিতা করছে না ৷ বৃহস্পতিবার একথা জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী ৷ নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় গত মঙ্গলবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ৷ কিন্তু সেই মামলার নথিপত্র দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশি সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী (CBI alleges of non cooperation against State Police in Nisith Pramanik Convoy attack case) ৷

অভিযোগ, সিবিআইয়ের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় থানা থেকে কোনও কাগজপত্র হস্তান্তর করা হচ্ছে না ৷ এদিন এভাবেই আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলল সিবিআই ৷ আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানালেন সিবিআইয়ের আইনজীবী ৷ অভিযোগ শোনার পর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে এবং তদন্তে সিবিআই আধিকারিকদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না-হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকে ।

আরও পড়ুন: 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' ? নিশীথের কনভয়ে হামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

25 ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷ সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়িকে লক্ষ্য করে পাথর ও বোমা ছোড়ার ঘটনা ঘটে ৷ এরপর বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাধে ৷ তৃণমূল সমর্থকরা নিশীথ প্রামাণিককে দেখে কালো পতাকা দেখালে বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয় ৷ এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ পুরো ঘটনার জন্য বিজেপি নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন ৷

এরপরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অনুমান করে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয় ৷ তার আগে রাজ্য পুলিশ এর তদন্ত করছিল ৷ রাজ্য পুলিশ তদন্ত করে আদালতে রিপোর্ট জমা দিলেও তা দায়সারা বলে অভিযোগ তুলেছিলেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ৷ মামলার শুনানিতে পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ে হামলাকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলেও অভিযোগ করেছিলেন এসিজে । তারপরই 28 মার্চ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই তদন্ত হস্তান্তরের নির্দেশ দেয় ৷

আরও পড়ুন: উত্তপ্ত দিনহাটা, ভাঙল নিশীথ প্রামাণিকের গাড়ির কাঁচ; এলাকায় বোমাবাজি