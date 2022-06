কলকাতা, 5 জুন : একদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন থাবা বসিয়েছে গোটা দেশে ৷ কলকাতা তথা রাজ্যেও বিকল্প নয়। পাশাপাশি বেড়ে চলেছে জ্বালানি তেলের দাম। ফলে পেট্রল, ডিজেল চালিত বাসে বিস্তর বায়ুদূষণ হয়ে থাকে যা আটকানো প্রায় অসম্ভব। বহু পুরনো গাড়ি ব্যবহারে আরও বেশি করে বাতাসে বিষাক্ত কার্বনকণা ছড়াচ্ছে ৷ আজ অর্থাৎ 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এক অনুষ্ঠানে এসে মেয়র ফিরহাদ হাকিম উদ্বেগ প্রকাশ করেন কলকাতার জলবায়ু নিয়ে (Firhad Hakim says Solar panels will be install in bus stands of Kolkata to protect environment)।

রবিবার তিনি বিকল্প হিসেবে বলেন, "সরকারি যে সমস্ত বাস ডিপো রয়েছে সেই সমস্ত বাস ডিপোতে লাগানো হবে সোলার প্যানেল । সেখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিড দেওয়া হবে । যখন প্রয়োজন পড়বে সেই সৌরশক্তি দ্বারা তৈরি বিদ্যুৎ ব্যাটারিচালিত বাস রিচার্জে ব্যবহার করবেন । ইতিমধ্যেই তিনি ঘোষণা করেছেন ধাপে-ধাপে প্রায় 2000 ব্যাটারিচালিত পরিবেশবান্ধব বাস রাস্তায় নামানো হবে ।

কলকাতার বাস ডিপোগুলিতে লাগানো হবে সোলার প্যানেল, লক্ষ্য পরিবেশ রক্ষা

কিছুদিন আগেও তিনি বেশ কয়েকটি ব্যাটারিচালিত পরিবেশবান্ধব বাস উদ্বোধন করেন । বিভিন্ন জায়গায় চার্জ স্টেশন করার পাশাপাশি এবার তাঁর ঘোষণা সরকারি বাস ডিপোগুলিতে লাগানো হবে সোলার প্যানেল । এতে যেমন চার্জ করা হবে, তেমনই বিদ্যুতের একটি বড় অংশের খরচ বাঁচবে । ব্যাটারিচালিত বাসে প্রচলন যত বাড়বে ততোই শহরের বায়ুদূষণে লাগাম পড়বে ।

এটি একটি পরিবেশ সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে কলকাতা ক্লাইমেট ফিউচার নামক একটি আলোচনা সভা হয় কলকাতা প্রেস ক্লাবে । সেখানেই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী জাভেদ খান, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র-সহ পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী ও বিজ্ঞানীরা ।