কলকাতা 19 মে : কলকাতা হাইকোর্ট পরেশ অধিকারীকে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ মেনে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেননি পরেশ অধিকারী । তাই আদালতের নির্দেশ অবমাননা করেছেন পরেশ অধিকারী, এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল মামলাকারীর আইনজীবীর তরফ থেকে (contempt of court case filed in Calcutta High Court against Paresh Adhikary)। এদিন রুল ইস্যু করার আগে শেষ সুযোগ হিসেবে মন্ত্রী পরেশ অধিকারীকে আজ বিকেল তিনটার মধ্যে সিবিআই অফিসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল । যদি তা না করেন তাহলে বিকেল তিনটের পর কোর্ট পরবর্তী নির্দেশ দেবে । 17 মে রাত আটটায় তিনি নিজাম প্যালেসে হাজির না হওয়ায় আজ আদালত অবমাননার মামলায় এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতির অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ।

প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে পরেশ অধিকারী মামলা পাঠানো হল বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে । সিঙ্গেল বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে পরেশ অধিকারী আসেন বিচারপতি হারিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে । তবে মামলা রিলিজ করেছিল বিচারপতি ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ । আজ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে এই মামলা শোনার জন্য নতুন বেঞ্চে দেওয়া হল ৷

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় । মামলাকারী ববিতা সরকারের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত বিষয় জানিয়ে চিঠি দিতে হবে সিবিআইকে । চিঠি দেবেন আইনজীবী । তারপর জানাতে হবে আদালতে । পরেশ অধিকারীর আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলা বেলা 3টেয় শুনবেন বিচারপতি বলে জানা গিয়েছে (Paresh Adhikary Case on HC) ।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীকে কলকাতার সিবিআই দফতরে রাত 8টার মধ্যে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট ৷ কিন্তু তিনি হাজির হননি । কলকাতা ফেরার পথে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী (Paresh Adhikary appeals in division bench)। পদাতিক এক্সপ্রেসে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেও শিয়ালদা স্টেশনে তাঁকে নামতে দেখা যায়নি ৷ এতেই শোরগোল পড়ে যায় ৷ পরে জানা যায়, আগেই অন্য কোনও স্টেশনে নেমে পড়েন তিনি ৷ সোজা দ্বারস্থ হন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে (Calcutta High Court )৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন পরেশ অধিকারী ৷ ডিভিশন বেঞ্চ সেই মামলা বুধবার শোনেনি (division bench did not hear appeal) ৷

উল্লেখ্য, ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে পরেশ অধিকারী 2018 সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন । অভিযোগ, বাম জমানার খাদ্যমন্ত্রী শাসকদলে যোগ দেওয়ার পরই মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নাম উঠে যায় এসএসসি নিয়োগের মেধাতালিকায় । এই অনিয়ম নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ।