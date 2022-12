কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: এরাজ্যেও শুরু হতে চলেছে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' ৷ গঙ্গা সাগরের কপিল মুনির আশ্রম থেকে এই যাত্রা শুরু হতে চলেছে আগামী 28 ডিসেম্বর । শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের কমিটির পক্ষে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র অন্যতম ব্যবস্থাপক আনন্দ মাধব ।

ওইদিন কপিল মুনির আশ্রম থেকে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র (Bharat Jodo Yatra) সূচনা করবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী (Bharat Jodo Yatra in Bengal) ৷ আনন্দ মাধব জানিয়েছেন, এই যাত্রা অতিক্রম করবে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও দার্জিলিং৷ সাগর থেকে পাহাড় 55 দিনে দীর্ঘ 800 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে এই যাত্রা ৷ কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে এই যাত্রা সংগঠিত হতে চলেছে । অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও এই মিছিলে যোগ দেবেন (Congress to start Bharat Jodo Yatra in West Bengal) ৷

কংগ্রেস সাংসদ এবং ভারত জোড়ো যাত্রার মুখ রাহুল গান্ধির সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দ মাধব শনিবার আরও বলেন,"এই যাত্রা শুধুমাত্র কোনও দলের নয়, এ যাত্রা পুরো ভারতবর্ষের, এ যাত্রা কৃষকের, মজদুরের, ছোট ব্যবসায়ীদের, ছাত্র, যুব, মহিলা, বয়স্কদের এবং মায়েদেরও । এ যাত্রা দেশ জোড়ার যাত্রা । মানুষকে বর্তমান সরকারের কুশাসন থেকে মুক্ত করার ।"

এরাজ্যেও শুরু হচ্ছে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'

উল্লেখ্য, চলতি বছরের 7 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো যাত্রা' ৷ কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত এই যাত্রার পথ নির্ধারিত হয়েছে ৷ কর্মসূচি অনুযায়ী, 3 হাজার 500 কিলোমিটার দূরত্বের এই পদযাত্রা 12টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাবে ৷ 150 দিনে এই যাত্রা সম্পন্ন হওয়ার কথা ৷ এখনও পর্যন্ত 86 দিনে দেশের 37টি জেলা 7টি রাজ্য পেরিয়ে 2 হাজার 300 কিমিরও বেশি পথ পাড়ি দেওয়া হয়ে গিয়েছে ৷