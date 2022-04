কলকাতা, 13 এপ্রিল: সকালেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে প্রবেশ করা নিয়ে তৃণমূল, বিজেপি ও বাম সমর্থিত আইনজীবীদের তুমুল ধস্তাধস্তি । চেঁচামেচি । কার্যত ঠেলে ভিতরে ঢুকেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের মতো আইনজীবীরা (clash between TMC BJP Left Advocates)। তৃণমূল সমর্থিত আইনজীবীরা বাধা দিতে গেলে বিজেপি ও বাম শিবিরের আইনজীবীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয় (clash between Advocates in HC)।

17 নং কোর্টের সামনে সকালের ঘটনার পর দুজন আইনজীবী এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের (Calcutta High Court news) দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রধান বিচারপতি বলেন, এখানে সবাই একে অপরের ভাই-বোনের মতো । তাই নিজেদের মধ্যে সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে নেওয়ার আর্জি জানান তিনি । উল্লেখ্য, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একের পর এক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর থেকেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে আইনজীবীদের মতবিরোধ গতকালই সামনে এসেছিল । মঙ্গলবার বার অ্যাসোসিয়েশনে আইনজীবীদের মধ্যে ধস্তাধস্তিতে বেশ কয়েকজন অসুস্থও হয়ে পড়েন ।

আরও পড়ুন: TMC-BJP Lawyers Clash : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে হাইকোর্টে হাতাহাতি তৃণমূল-বিজেপির আইনজীবীদের

শিক্ষক নিয়োগ ও গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি-তে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিল । তারপরই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পর্যন্ত লেখেন । তাঁর হাত বাঁধা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । তারপর থেকেই আদালতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থিত আইনজীবীদের মধ্যে বিরোধ সামনে চলে আসে ।

আরও পড়ুন : CBI probe into Jhalda Case : ঝালদা খুনের প্রত্যক্ষদর্শী নিরঞ্জনের মৃত্যুতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের