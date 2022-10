কলকাতা, 26 অক্টোবর: চিটফান্ড মামলায় হালিশহর পুরসভার চেয়ারম্যান রাজু সাহানিকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল । এবার তাঁর এক সহযোগী ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল সিবিআই। ধৃত ব্যবসায়ের নাম সঞ্জয় সিং। সিবিআইয়ের অনুমান, এই সঞ্জয় সিং একাধিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । পাশাপাশি যে চিটফান্ড মামলায় রাজুকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার টাকা সঞ্জয় নিজের একাধিক ব্যবসায় খাটিয়েছেন (CBI arrested business man Sanjoy Singh who is a close aid of TMC leader Raju Sahani)।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল 11টায় সঞ্জয়কে সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠায় সিবিআই। তাঁকে আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং আয়কর রিটার্ন এর যাবতীয় ফাইল নিয়ে আসতে বলা হয়। সেই মতোই তিনি যাবতীয় তথ্য নিয়ে সকালে হাজির হন সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে। সেখানেই প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। অভিযোগ জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে রাজু সাহানি ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ী একাধিক তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করেন । পাশাপাশি সুকৌশলে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়েও যান। এদিকে রাজুকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বাড়ি থেকে পাওয়া নথিপত্র থেকেই নাম পান এই ব্যবসায়ী সঞ্জয়ের নাম পেয়েছে সিবিআই। সেই নথিপত্র সামনে রেখেই চলে জিজ্ঞাসাবাদ । শেষমেশ রাজুর জবাবে সন্তুষ্ট না হতে পেরে রাতে সঞ্জয়কে গ্রেফতার করেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। আজ সকালে তাঁকে আসানসোল নিয়ে গিয়ে স্থানীয় আদালতে পেশ করবে সিবিআই ।

