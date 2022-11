কলকাতা, 15 নভেম্বর: সোমবার আলিপুরে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতে সিবিআই'য়ের তদন্তকারী অফিসার'কে বিচারক প্রশ্ন করেন যে যাঁরা টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে সিবিআই ? পাশাপাশি তাঁদেরকে কেন এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হচ্ছে না? এর 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সকালে নিজাম প্যালেসে হাজির হলেন বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ৷ যারা টাকার বিনিময় চাকরি পেয়েছেন (Candidates who got job in exchange of money face CBI)।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার এবং আগামিকাল মোট 20জনকে কলকাতার নিজাম প্যালেসের অফিসে তলব করা হয়েছে (CBI summons twenty candidates who got job in exchange of money)। অভিযোগ, এরা প্রত্যেকেই টাকার বিনিময় চাকরি পেয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই কলকাতার নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁরা কীভাবে চাকরি পেলেন ? কোন ব্যক্তিকে কোথায় কত টাকা দিতে হয়েছিল ? আর টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া যায় সেই ব্যাপারটি তাঁরা প্রথম জানলেন কার কাছ থেকে বা কিভাবে ? একাধিক খুঁটিনাটি প্রশ্ন তাঁদের করা হচ্ছে।

সিবিআই সূত্রের খবর, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। আগামীকাল যারা হাজিরা দিতে আসবেন তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে আজকের হাজিরা দেওয়ার ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্য মিলিয়ে দেখা হবে। সবদিক দেখে তারপরেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে সিবিআই।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সুবীরেশ ভট্টাচার্য-সহ মোট 7 জনকে ফের 28 নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের তরফে 667 জনের একটি তালিকা আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে এই 667 জন ছাত্রছাত্রী টাকার বিনিময় চাকরি পেয়েছেন।