কলকাতা, 19 এপ্রিল : আবারও পৌরসভা নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বঙ্গ বিজেপিতে (allegations of selling tickets against BJP) । এ বার পৌরসভার ভোটে 12 লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগের তির স্বয়ং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে (allegations against Sukanta Majumdar)। ইটিভি ভারতের হাতে এসেছে বিস্ফোরক এক অডিয়ো । যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।

সুকান্ত মজুমদারকে পাঠানো তাপসী কর্মকারের পাঠানো অভিযোগপত্র

মধ্যমগ্রাম পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপসী কর্মকার । তিনি এই ওয়ার্ডেরই একজন বিজেপি কর্মী । অভিযোগ, তাঁকে 12 লক্ষ টাকার বিনিময়ে মধ্যমগ্রাম পৌরসভার টিকিট বিক্রি করা হয় । স্থানীয় বিজেপির নেতা রাজা ভট্টাচার্য ও জয় চক্রবর্তী তাপসী কর্মকারের থেকে ধাপে ধাপে প্রায় 12 লক্ষ 20 হাজার টাকা নেন বলে অভিযোগ । আর সুকান্ত মজুমদারের অফিসে 1 লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওই দুই ব্যক্তি । এমনকী তাপসী কর্মকারের বাড়িটিও এই দুই অভিযুক্তের একজনকে বন্ধক দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । টিকিট পাওয়ার পরও তাপসী কর্মকারের থেকে আরও টাকার জন্য তাঁরা নাকি ক্রমশ চাপ দিতে থাকেন ।

অভিযোগ, তাপসী কর্মকারের অজান্তেই তাঁর বাড়িটিকে অন্য একজনের কাছে গচ্ছিত রাখতে বাধ্য করা হয় । এই টাকা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অফিসে পাঠানো হয়েছে বলেও দুই অভিযুক্ত জানান ।

বিজেপির সূত্রে খবর, তাপসী কর্মকার 12 লক্ষ টাকা রাজা ভট্টাচার্য ও জয় চক্রবর্তীকে ধাপে ধাপে দিয়েছেন । সেটাও এই অডিয়োতে স্বীকার করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই তাপসী কর্মকার গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তীকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন । টাকা গেলেও যাতে তাঁর বাড়িটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, সেই আর্জি জানিয়েছেন তিনি । নইলে তিনি গৃহহীন হয়ে পড়বেন ।

সুকান্ত মজুমদারকে পাঠানো তাপসী কর্মকারের পাঠানো অভিযোগপত্র

এ বিষয়ে তাপসী কর্মকারকে বার বার ফোন করা হলেও তিনি মিডিয়ার সামনে মুখ খুলতে চাননি । অভিযোগ, সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলে দুই অভিযুক্ত হুমকি দিয়েছেন । অরিজিৎ চক্রবর্তী ও রাজা ভট্টাচার্যর নামে ইতিমধ্যেই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও লিখিত ভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷

এই অডিয়োতেই টাকার বিনিময়ে টিকিট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে

এ বিষয়ে বারাসত জেলার পর্যবেক্ষক অনল বিশ্বাস বলেন, "আমাদের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জমা পড়েছে । দল এই বিষয়টির সত্যতা যাচাই করবে । অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি (BJP allegedly takes Rs 12 lakh sells ticket for Municipal election)।